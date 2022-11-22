Вторник, 22 Ноября 2022 12:19

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемонии передачи новых машин скорой помощи, подаренных правительством Японии Армении.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в мероприятии приняли участие министр здравоохранения Анаит Аванесян, депутат Арсен Торосян, заместитель мэра Еревана Тигран Авинян, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Масанори Фукусима и другие официальные лица.

Машины скорой помощи были переданы в дар РА в рамках грантового соглашения <Экономическое и социальное развитие>, подписанного между правительствами Армении и Японии 30 июня 2020 года.

35 из 39 машин скорой помощи, предоставленных Японией Армении, - линейные машины скорой помощи, 4 - реанимобили. Было отмечено, что машины оснащены современным медицинским оборудованием. Стоимость проекта составила 3,5 миллиона долларов.