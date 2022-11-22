Вторник, 22 Ноября 2022 11:30

АрмИнфо.Спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси вручена премия "Генри Моргентау" Армянской ассамблеи Америки.

Как сообщает пресс-служба Ассамблеи, премия была вручена Пелоси за ее решительную поддержку и лидерство в вопросе признания США Геноцида армян на мероприятии, приуроченном 50-летию Армянской ассамблеи Америки, где спикер была почетным гостем.

Мероприятие состоялось 17 ноября 2022 г. в отеле The Willard Hotel в Вашингтоне. В нем принимали участие, в том числе конгрессмены двухпартийной группы Конгресса по армянским вопросам, во главе с Фрэнком Паллоне-младшим, Гасом Билиракисом, Джеки Спейер, Дэвид Валадао и Адам Шифф.

В ходе своего приветственного слова, Пелоси выразила благодарность Ассамблее за "высокую честь" получения этой награды, учрежденной в честь выдающегося и героического дипломата, который мужественно отстаивал права человека и помог спасти армянский народ. Спикер отметила, что для нее было "привилегией" получить награду имени посла Моргентау, "однозначно и без колебаний забившего тревогу по поводу Геноцида армян".

Она подчеркнула, что посещение Мемориала Геноцида армян в Ереване было "опытом, изменившим нашу жизнь, когда мы узнали ужасающие истины о 1,5 миллионах убитых армян и где мы произнесли имена стертых общин. У этого вечного огня мы чувствовал боль и открытые раны". Размышляя о своей поездке, она сказала, что возглавить делегацию вместе с представителями Анной Эшу, Фрэнком Паллоне и Джеки Спейер было "острым ощущением".

"Мы ясно дали понять, что США решительно осуждают незаконные, жестокие и направленные на эскалацию нападения Азербайджана, которые угрожают перспективам долгожданного и крайне необходимого мирного соглашения. В последующие недели обе стороны и администрация Байдена удвоили дипломатические усилия, чтобы проложить путь к миру", - заявила спикер Пелоси.

При этом она выразила убеждение, что мир должен официально признать Геноцид армян, и принятие в 2019 году резолюции H.Res.296, автором которой является член палаты представителей Адам Шифф, стало кульминацией многолетней борьбы. И благодаря поддержке и лидерства президента Байдена исторический шаг по официальному признанию Геноцида армян в США, уходящий корнями в "двухпартийное сотрудничество в Конгрессе", осуществился.

"Мы обязуемся бороться с попытками стереть историю, которая отрицает правду. Америка привержена защите свободы и безопасности в Армении и во всем мире: в этот трудный момент мы черпаем вдохновение в армянском народе, который поддерживает пламя сейчас и на века вперед", - заявила спикер Пелоси.