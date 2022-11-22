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 Вторник, 22 Ноября 2022 11:27
Марианна Мкртчян

Армия обороны Арцаха обвинила азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня

Армия обороны Арцаха обвинила азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха обвинила азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

"21 ноября подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на нескольких направлениях, открыв огонь из стрелкового оружия по позициям Армии обороны, а также по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы в районе села Мачкалашен. С армянской стороны потерь нет. О нарушениях режима прекращения огня сообщено командованию РМК", - говорится в сообщении АО НКР. 

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