Вторник, 22 Ноября 2022 11:27

АрмИнфо.Власти Арцаха никогда не предлагали руководству Армении расформировать Армию обороны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян в ответ на запрос газаты "Апараж".

Так, в частности, газета, направила Баласаняну запрос следующего содержания: "10 ноября с.г. на заседании правительства Армении Никол Пашинян сослался на предложение Арцаха по вопросу расформирования Армии обороны, заявив: "31 октября в ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха - создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорному Карабаху может не понадобиться иметь Армию обороны такого масштаба".

А 11 ноября этого года в интервью Общественному телевидению Армении, ведущий, ссылаясь на заявление Пашиняна отметил: "Из Арцаха говорят, что если по всей линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы, то вместо Армии обороны могут быть отряды обороны>. В интервью Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос и отметил, что этот вопрос является предметом обсуждения. Известно ли вам о предложении Арцаха расформировать Армию обороны и создать отряды обороны? Какой госорган Арцаха внес это предложение?".

На что секретарь Совета безопасности Арцаха заявил: "Хочу сообщить вам, что власти Республики Арцах никогда не делали руководству Армении предложения, озвученное премьер-министром Армении в интервью Общественному телевидению 11 ноября, ни в письменной, ни в устной форме".

При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы Республики Арцах не будут расформированы.

"Наоборот, были проведены структурные изменения для адаптации армии к современным условиям. Такого предложения не делал ни один государственный орган Республики Арцах. Единая точка зрения военно-политических властей Республики Арцах - любой ценой сохранить вооруженные силы Арцаха, оснастить их как человеческими, так и техническими современными ресурсами и иметь вооруженные силы, выполняющие боевые задачи", - резюмировал он.

Напомним, что Азербайджан требует от Армении расформировать Армию обороны Арцаха. Примечательно, что с правовой точки зрения, у властей Армении нет таких инструментов. Несмотря на то, что самоопределившийся Нагорный Карабах не признан ни одним государством в мире, тем не менее, де факто власти НКР самостоятельно формируют свои государственные институты.