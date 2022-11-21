Понедельник, 21 Ноября 2022 20:59

АрмИнфо.Сегодня, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом, провел в Абу-Даби переговоры с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном.

В ходе встречи в верхах в расширенном составе были конкретизированы приоритетные направления туркмено-эмиратского партнёрства с учётом современных реалий и перспектив. При этом была выражена готовность Туркменистана и ОАЭ к интенсификации продуктивного торгово-экономического взаимодействия, деловых связей, а также традиционных культурно-гуманитарных контактов, выступающих неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений.

По окончании переговоров в расширенном составе в присутствии глав государств состоялась церемония подписания двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества в экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах, а также по линии внешнеполитических ведомств.

По итогам туркмено-эмиратских переговоров на высшем уровне было принято Совместное Заявление Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Обоюдное стремление сторон вывести двустороннее партнёрство на качественно новый уровень было вновь подтверждено в ходе встречи в верхах в формате «один на один», которая состоялась по завершении церемонии подписания документов.

Предметом обстоятельного обсуждения стали вопросы, касающиеся претворения в жизнь достигнутых двусторонних договорённостей, нацеленных на оптимальную реализацию потенциала сотрудничества, диверсификацию его направлений. В данном контексте подчёркивалось значение подписанного сегодня пакета документов, пополнивших договорно-правовую базу межгосударственных отношений.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи главы двух государств выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, заложивших основу для дальнейшего обогащения содержания традиционного туркмено-эмиратского диалога, скреплённого узами искренней дружбы и выстраиваемого на принципах равноправного плодотворного сотрудничества.

Официальный визит главы государства в Объединённые Арабские Эмираты продолжается.