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 Понедельник, 21 Ноября 2022 20:52
Марианна Мкртчян

Военнослужащий ВС РА арестован по факту убийства одного сослуживца и ранения еще двух

Военнослужащий ВС РА арестован по факту убийства одного сослуживца и ранения еще двух

АрмИнфо.По факту убийство одного сослуживца и ранения еще двух, арестован военнослужащий срочной службы ВС РА.

Так, согласно Следственному комитету РА, завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту убийства военнослужащего и причинения огнестрельных ранений еще двум. Согласно ведомству, в ходе следственных мероприятий выяснились существенные обстоятельства, имеющие важное значение для следствия.

В частности, следствие получило фактические данные о том, что 10 декабря 2021 года около 19:30 между военнослужащими N-й части обороны РА в казарме произошла ссора, в ходе которой призывник с намерением убить произвел беспорядочную очередь в направлении сослуживцев из автомата типа "АКМ". В результате этих действий один военнослужащий срочной службы получил несопоставимые с жизнью ранения, еще двое призывников с огнестрельными ранениями были госпитализированы.

Военнослужащему-срочнику 2003 года рождения было предъявлено обвинение по признакам п.1 и п.6 ч.2 ст. 104 УК РА, ч.1 ст. 521 УК РА

(3 эпизода) и п.1 ч.2 ст. 258 УК РА (3 эпизода). В качестве меры пресечения судом был избран арест. Еще двум участникам инцидента были предъявлены обвинения по п.1 ч.2 ст. 521 УК РА.

Предварительное следствие завершено, материалы уголовного производства с обвинительным заключением переданы прокурору, осуществляющему судебный надзор, для направления в суд.

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