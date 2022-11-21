Понедельник, 21 Ноября 2022 20:22

АрмИнфо.Отношения между Арменией и Италией основаны на общих ценностях и исторических связях. Об этом было отмечено в ходе телефонного разговора между главой МИД РА Араратом Мирзояном и вице- премьер-министром, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в этой связи собеседники выразили готовность осуществить практические шаги для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны коснулись взаимных визитов на высшем уровне и обменялись мнениями о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Была подчеркнута важность углубления торгово-экономических отношений и поощрения инвестиций. В этом плане была отмечена работа армяно-итальянской межправительственной комиссии.

Собеседники также затронуты вопросы региональной стабильности и безопасности. В этом ключе Мирзоян подчеркнул, что неконструктивный и силовой подход Азербайджана к применению силы или угрозе силой подрывает усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Главы МИД Армении и Италии также обсудили вопросы, связанные с деятельностью находящейся в Армении наблюдательской миссии ЕС.