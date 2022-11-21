Понедельник, 21 Ноября 2022 19:55

АрмИнфо.. До конца 2023 года Армения и Грузия создадут медицинские бригады быстрого реагирования,

которые будут сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения и получат возможность участвовать в международных гуманитарных миссиях.

Об этом стало известно по итогам участия армянской делегации в трансграничном рабочем совещании, состоявшемся в Тбилиси в рамках

программы <Вместе сильнее: совместная операция по противодействию трансграничным чрезвычайным ситуациям между Арменией и Грузией>

Как сообщает пресс-служба Минздрава, программа осуществляется с целью повышения уровня доступности неотложной медицинской помощи и трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения между Арменией и Грузией. В результате реализации программы предусмотрено создать системы управления чрезвычайными ситуациями.