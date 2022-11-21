Понедельник, 21 Ноября 2022 19:50

АрмИнфо.Идея создания благотворительного фонда <4090>, что символизирует наивысшую вершину горы Арагац, возникла сразу же после 44-дневной Арцахской войны.

Пятеро друзей сплотились вокруг искреннего желания после пережитых потрясений помочь участникам войны адаптироваться в общественную жизнь и иметь шанс на достойное будущее через образование. Фонд решил взять на себя обязательства по обеспечению образования участникам войны, определив это <как лучшее оружие для изменения своей жизни и жизни окружающих>.

Однако какими бы чистыми и необходимыми не были намерения, всегда требуется поддержка извне, в том числе со стороны партнеров, меценатов. Одним из первых к Фонду <4090> в качестве партнера и друга присоединился Араратбанк, который в рамках программ корпоративной социальной ответственности придает особую значимость развитию образования в стране.

Накануне, при поддержке Банка в Ереване, в Концертном зале им. Арама Хачатуряна, состоялся концерт Симфонического оркестра Армении Symphonic Mansuryan, который исполнил произведения маэстро Тиграна Мансуряна, написанные для армянских кинофильмов советского времени, которые имеют особую ценность и по сей день. Музыка Мансуряна сопровождалась видеоэпизодами из любимых кинолент <Арменфильма>. Своим присутствием мероприятие почтил и сам композитор. Исполнительный директор, председатель правления Араратбанка Мгер Ананян отметил, что для Банка участвовать в подобных программах является большой радостью. <Всегда избегаю слова <благотворительность> в подобных случаях, просто мы себя чувствуем более состоявшимися, когда участвуем в мероприятиях подобного рода, и видим людей, которые невзирая на свой еще совсем юный возраст прошли через большие испытания, и после этого прилагают усилия, чтобы стать более состоятельными членами общества>, - подчеркнул он.

Мгер Ананян обратил внимание на то, что банки должны оказывать не только финансовую помощь, но и помогать в сближении людей, создающих ценности и их носителей, что поможет взрастить хороших людей, граждан, общество. В качестве человека, формирующего ценности он назвал композитора Тиграна Мансуряна, который, по его словам, является эталоном человеческих ценностей, армянского образа, патриотизма. <Наша работа маленькая:и она заключается в содействии, чтобы обеспечить переход молодежи к <мансуряновским ценностям>. Мы проживаем сложные времена и самое важное в этот момент - создание правильной системы ценностей, правильного человека, гражданина. И это мы должны делать все вместе>, - подчеркнул глава Араратбанка, заметив, что без всеобщей сплоченности финансовые средства, человеческие качества, положительные эмоции и импульсы не представляют никакой ценности.

В свою очередь исполнительный директор фонда <4090> Ирина Пайлеванян рассказала, что организация делала свои первые шаги с 27 бенефициарами, сотрудничая с 9 ВУЗами, а уже сегодня Фонд помогает получать образование 60 молодым ребятам- участникам войн в 17 ВУЗах страны. Она отметила, что преобладающая часть получает образование медицинской и технологической специализации, но также есть экономисты, историки, музыканты, радиофизики и др. <Наша цель - изменить качество жизни наших парней- участников войны посредством образования. Для нас очень важно, чтобы они жили достойной жизнью на своей Родине>, - подчеркнула Пайлеванян.

Она также рассказала, что помимо финансового содействия в получиении образования, бенефициары проходят несколько этапов восстановления. Более того, внутри общины проходят лекции, тренинги с участием экспертов, в том числе международных, Фонд также создает площадку для коммуникций с людьми, достигшими успеха, что воодушевляет молодых людей в создании достойного будущего для себя и своих близких.

< Но для нас самое важное - помочь ребятам вести ответственный образ жизни. Потому что образование не всегда является залогом хорошего

человека, гражданина, общества>, - заметила Пайлеванян.

Директор Фонда рассказала, что при выборе бенефициаров помимо участия в войне учитывается и социальное положение последних, финансовая составляющая, статус здоровья, стремления, при этом СКО (средняя квалификационная оценка) должна быть выше среднего. От бенефициаров требуется также активное участие в лекциях, семинарах, организованных внутри Фонда, занятие волонтерством. <Наш цель, чтобы через 5 лет в нас не было необходимости. Дай Бог, чтобы не было войны, и у нас не было участников войны, ветеранов, и подобного статуса бенефициаров>,

- сказала она.

В этой связи Ирина Пайлеванян отметила, что в планах Фонда в следующем году активно внутри Организации проводить лекции, семинары, мастер-классы для бенефициаров с участием высококвалифицированных специалистов; в 2025 году - создать площадку профориентации; в 2026 году - вступившие в этом году в ВУЗ окончат бакалавриат, а к 2028 году Фонд стремиться стать образовательным фондом с целевым капиталом, который будет осуществлять более масштабные программы, исследования. Она также сообщила, что Фонд проводит мероприятия и за пределами Армении, в частности в Москве, Дохе, Лос-Анджелесе, с целью привлечь к работе и потенциал Диаспоры.

Отметим, что перед концертом Symphonic Mansuryan участники 44-дневной Арцахской войны поднялись на сцену, которых стоя, в знак уважения и признательности, несмолкающими аплодисментами приветствовала ереванская публика.

Было отмечено, что все вырученные с концерта средства будут перечислены в Фонд <4090>.