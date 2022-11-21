Понедельник, 21 Ноября 2022 19:47

АрмИнфо. Конфликт между Арменией и Азербайджаном, с моей точки зрения, не относится к компетенции организации. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"Каждая из стран-членов ОДКБ определяет свое отношение к нему самостоятельно. Что касается России, известно, что мы самым искренним образом содействуем урегулированию. Причем наши усилия в равной степени востребованы и той, и другой стороной. По-другому и быть не может, ситуация может развиваться только в таком ключе", - отметил российский законодатель. По его заверению, занять в этом конфликте позицию поддержки только одной стороны означало бы его усугубить. Косачев считает, что нужно занимать позицию мирного урегулирования и содействовать тому, чтобы условия этого урегулирования были приемлемыми для всех сторон.

"Например, то, что Запад занял однозначную позицию в конфликте на Украине - разве это хоть как-то способствовало его урегулированию? Нет, это только его отодвинуло. Посмотрите на значительно более взвешенную позицию Турции или Китая, других мощных игроков. Я не идеализирую политику той же Турции - в армяно- азербайджанском конфликте она поддержала позицию одной стороны, и с моей точки зрения, здесь она ошибается. Но в отношении Украины она действует значительно более осмотрительно, как ответственный международный игрок", - резюмировал вице-спикер СФ.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана в ночь на13 сентября предприняли широкомасштабную агрессию в отношении суверенных территорий Армении с применением артиллерии и крупнокалиберных орудий. Вражеские силы вторглись и захватили армянские территории по ряду направлений. Армения обратилась в ОДКБ за военной помощью в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА лишь миссии ОДКБ "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств".