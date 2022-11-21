Понедельник, 21 Ноября 2022 19:05

АрмИнфо.Польское председательство в ОБСЕ не допустило главу МИД РФ Сергея Лаврова к участию в ежегодном заседании СМИД Организации, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзе.

"Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран, для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонскийв эфире Польского телевидения, передают СМИ.

МИД России раскритиковал данный шаг польской стороны. " Решение Польши, являющейся Действующим председателем ОБСЕ, отказать Министру иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в г.Лодзь 1-2 декабря с.г. беспрецедентно и провокационно. Оно несовместимо со статусом председателя Организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 г.) о принципах работы Действующего председательства ", - заявили в МИД РФ.

Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября.