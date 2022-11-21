Понедельник, 21 Ноября 2022 12:13

АрмИнфо.Китай подтверждает свою готовность содействовать армянскому народу. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель комиссии Национального Собрания РА по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян, комментируя свою встречу с послом КНР в РА Фань Юном.

<Я предоставила послу информацию о потерях местных жителей в приграничных населенных пунктах моего родного Варденисского региона в результате военной агрессии Азербайджана в сентябре 2022 года. Дипломат, касаясь поддержки, оказанной Китаем после установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем, подтвердил готовность своей страны содействовать армянскому народу>, - написала депутат.

Она отметила, что в ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Собеседники подчеркнули, что существующие между двумя дружественными народами отношения являются прочной основой для развития сотрудничества и реализации новых программ.