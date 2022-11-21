Понедельник, 21 Ноября 2022 11:22

АрмИнфо. Постановлениями надзирающего прокурора от 14 и 16 ноября возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника охраны третьего президента РА Вачагана Казаряна, его супруги и директора принадлежащего им ресторанного комплекса "Янс" за вымогательство в крупных размерах с угрозой применения насилия. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА.

На основании возбужденного уголовного дела следователь предъявил обвинение всем трем лицам, применив в их отношении в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Предварительное следствие по данному уголовному делу продолжается. В целях выяснения всех обстоятельств происшествия проводятся необходимые административные и иные процессуальные действия. В генпрокуратуре напомнили, что с 1 октября 2012 года С.К. работал директором в ресторанном комплексе <Янс>, принадлежащем бывшему начальнику охраны третьего президента РА Вачагану Казаряну и его супруге Р.Б. Главным бухгалтером комплекса выступила Сусанна Аристакесян.

В начале июня 2017 года директор сообщил владельцам ресторанного комплекса о невнесении Сусанной Арискакесян к кассу комплекса некоторой суммы, полученной от клиентов. В ответ Вачаган Казарян и его супруга с угрозами расправы решили потребовать и получить от главного бухгалтера особо крупную сумму в размере 40 млн драмов. В результате Сусанна Аристакесян была вынуждена заложить свои золотые украшения, занять деньги у родственников, продать квартиру и в течение июня- сентября 2017 года перечислила им общую сумму в 40 млн драмов.