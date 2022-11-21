Понедельник, 21 Ноября 2022 10:31

АрмИнфо.ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на восточных рубежах страны. Об этом сообщает перс-служба МО РА.

"20 ноября в 21:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск. С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 09:00 часов 21 ноября ситуация на передовой относительно стабильна", - отметили в Минобороны Армении.

Отметим, что ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня как на линии соприкосновения с Арменией, так и с Арцахом. Более того, вражеские силы продолжают терроризировать население Нагорного Карабаха. В дневные часы обстреливаю технику, осуществляющую сельхозработы, а ночью включают Азан.