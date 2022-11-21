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АрмИнфо.ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на восточных рубежах страны. Об этом сообщает перс-служба МО РА.
"20 ноября в 21:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск. С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 09:00 часов 21 ноября ситуация на передовой относительно стабильна", - отметили в Минобороны Армении.
Отметим, что ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня как на линии соприкосновения с Арменией, так и с Арцахом. Более того, вражеские силы продолжают терроризировать население Нагорного Карабаха. В дневные часы обстреливаю технику, осуществляющую сельхозработы, а ночью включают Азан.
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|Главы МИД Армении и Андорры обсудили перспективы развития сотрудничества
|Глава филиала <Дилижанского нацпарка> нанес государству ущерб в несколько миллионов драмов
|Арарат Мирзоян и Орельен Агбенонси подписали протокол о создании механизма политических и дипломатических консультаций
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|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Глава МИД Ирана высказал азербайджанскому коллеге мнение о речи Алиева
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|Лучшие игровые автоматы в казино: список самых востребованных слотов
|Армения и Китай обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере защиты прав человека
|В ОДКБ анонсировали повестку предстоящей сессии СКБ в Ереване
|Польша подтверждает свою готовность в поддержке развития демократических институтов в Армении
|Преимущества регистрации своего бизнеса под ключ через банк
|И.Гарибашвили: армяно-грузинские отношения находятся на более высоком уровне, чем когда-либо
|Баронесса Кэролайн Кокс приняла участие в акции перед зданием парламента Великобритании против жестокого обращения с армянскими военнопленными
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Мы готовы выслушать ваше мнение: Пашинян принял бизнесменов из Украины
|Алиев не хочет разговаривать с Варданяном
|В Госдепе затруднились назвать сроки следующей встречи между Ереваном и Баку при посредничестве Вашингтона
|Кярам Слоян и Андраник Зограбян посмертно удостоены звания "Герой Арцах "
|Военнослужащие, раненые в результате сентябрьской агрессии Азербайджана, получат материальное содействие
|Мое прямое, конкретное поручение не было выполнено: чиновники уволены в связи со взрывом в <Сурмалу>
|Армения до 2024 года приостанавливает выдачу биометрических паспортов
|Папикян и Ласика обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере
|Франция поддерживает реформы, инициированные КС, и готова поддержать этот процесс - посол
|Депутат от партии власти: никакой документ с Азербайджаном не будет подписан, если будут нарушены <красные линии>
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|Филип Рикер заверяет: Он не знаком с сообщениями о применении кассетных бомб и фосфорных боеприпасов Азербайджаном в войне в Арцахе
|Премьер-министр Армении представил экс- президенту Швейцарии ситуацию в регионе
|Бюро "Ай Дат" приветствует принятие Сенатом Франции резолюции, осуждающей азербайджанскую агрессию
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