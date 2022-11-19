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АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 19 ноября провел расширенное рабочее совещание с участием руководителей фракций и председателей постоянных комиссий Национального собрания.
Как сообщает аппарат президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Республики Арцах,
агрессивного поведения азербайджанской стороны в отношении мирного населения Арцаха.
Участники совещания выразили обеспокоенность по поводу сложившейся военно- политической ситуации, обменялись мнениями вокруг шагов, которые предпримут власти.
Во встрече приняли участие председатель НС Артур Товмасян, государственный министр Рубен Варданян, глава аппарата президента Карен Шахраманян, секретарь Совбеза Виталий Баласанян, министр иностранных дел Давид Бабаян, другие должностные лица.
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|Армения до 2024 года приостанавливает выдачу биометрических паспортов
|Папикян и Ласика обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере
|Франция поддерживает реформы, инициированные КС, и готова поддержать этот процесс - посол
|Депутат от партии власти: никакой документ с Азербайджаном не будет подписан, если будут нарушены <красные линии>
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|НДП выступает против приезда Путина в Армению
|Оппозиционер: власти Армении действуют по принципу <Окна Овертона>
|Филип Рикер заверяет: Он не знаком с сообщениями о применении кассетных бомб и фосфорных боеприпасов Азербайджаном в войне в Арцахе
|Премьер-министр Армении представил экс- президенту Швейцарии ситуацию в регионе
|Бюро "Ай Дат" приветствует принятие Сенатом Франции резолюции, осуждающей азербайджанскую агрессию
|Депутат: Азербайджан повышает уровень напряженности и пока неясно, к каким последствиям это приведет
|Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран
|Спикер НС РА в Тбилиси принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию дипотношений между Арменией и Грузией
|Журналисту Илье Доронову угрожают расправой из-за интервью с Рубеном Варданяном
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|Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО
|Более полусотни представителей армянской общины Украины получили государственные награды
|Вице-спикер НС: финансирование ВПК Армении увеличилось более чем в 4 раза
|Все работы, которые проводит Азербайджан в районе Джермука, осуждаемы - министр
|Азербайджанский парламент предложил ввести санкции против Франции
|Блинкен призвал Алиева соблюдать прекращение огня и изучить меры доверия с Арменией, чтобы подготовить почву для мира
|Заработная плата армянских дипломатов, работающих за рубежом, приближена к стандартам ООН - премьер
|Три общественные организации Армении включены в состав комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести
|Ереван будет поддерживать подписание рамочного соглашения между Баку и Степанакертом - Пашинян
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|Армен Григорян провел отдельные встречи с Даниэлем Ласикой и Мишлин Калми-Рей
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