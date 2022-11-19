Суббота, 19 Ноября 2022 22:07

АрмИнфо. Сегодня российские миротворческие силы, дислоцированные в Республике Арцах, зафиксировали случай нарушение режима прекращения огня.

В информсообщении МС России говорится, что в районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста ВС Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы. В результате обстрела пострадавших нет.

Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон проводится расследование указанного инцидента.