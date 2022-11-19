Суббота, 19 Ноября 2022 21:45

АрмИнфо. Глава диппредставительства США в Армении Линн Трейси, кандидатура которой была представлена американским президентом в качестве нового посла США в Российской федерации еще в середине сентября, сегодня получила подтверждение агремана от российских официальных инстанций.

Отметим, что после скорого отъезда в начале сентября на родину бывшего посла США в Москве Джона Салливана из-за тяжелой болезни его супруги, место посла было вакантным. Учитывая крайне напряженные отношения между странами и существенное сокращение дипломатических связей как в Москве, так и в Вашингтоне, отсутствие посла США в России не было особо заметно. Тем не менее, российские политологи считают, что подтверждение агремана послужит хоть какому- ослаблению высокой степени заморозки отношений.

Напомним, что назначение Трейси в Россию в этот период новой "холодной войны" не случайно. Она профессиональный советолог, которая в 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии, а также степень доктора права в Университете Акрона штата Огайо в 1994 году. В период с 1987 по 1990 год она проживала в Москве, хорошо владеет русским языком.

На дипломатической службе в Государственном департаменте США Трейси с 1994 года. За годы своей карьеры занимала различные должности в американских дипмиссиях в Афганистане, Киргизии и Казахстане.

С 2006 по 2009 годы возглавляла консульство США в Пешаваре (Пакистан). 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение. По итогам указанной командировки Трейси получила награду "За проявленный героизм" от тогдашнего госсекретаря Хилари Клинтон.

В 2010-2011 годах занимала пост заместителя посла США в Туркменистане. С 2012 по 2014 год являлась заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента.

В 2014 году была назначена на должность заместителя посла США в Москве, на которой проработала 3 года. После этого получила пост старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.

19 февраля 2019 года Линн Трейси была назначена на должность посла США в Армении, которую занимает и сегодня.