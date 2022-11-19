Суббота, 19 Ноября 2022 21:24

АрмИнфо. Прекращение огня не положило конец амбициям Азербайджана в отношении территорий Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня перед участниками саммита Международной организации франкофонии.

Он отметил, что в последнее время приходится констатировать, что были нарушены основополагающие принципы Устава ООН, в частности, принцип неприменения силы против территориальной целостности любой страны, тем самым постепенно возвращая в международную практику закон сильнейшего.

Премьер заявил, что необоснованная и неспровоцированная агрессия Азербайджана 13-14 сентября привела к оккупации части территории Армении, повлекши за собой смерть и страдания мирного населения и причинив значительные разрушения. «Мы ожидаем, что сегодня перед лицом новых угроз международное сообщество справедливо оценит ситуацию в нашей стране, осудив оккупацию некоторых частей территории Армении и потребовав возвращения азербайджанских сил на прежние позиции. Армения, со своей стороны, твердо привержена содействию процессу достижения мирного договора с Азербайджаном, а также обеспечению прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха», - сказал Пашинян.

Напомним, что армянский премьер принимает участие в 18-м саммите Международной организации франкофонии в Джербе (Тунис). В начале мероприятия лидеров стран приветствовали президент Туниса Кайс Саид и генеральный секретарь Международной организации франкофонии Луиза Мушикивабо. В работе саммита принимают участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидеры десятков других государств-членов организации.

Отметим, что сегодня Армения передала председательство в Международной организации Франкофонии Тунису.