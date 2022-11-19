Суббота, 19 Ноября 2022 12:29

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях 43-й сессии министерской конференции Франкофонии в Тунисе встретился с министром иностранных дел Болгарии Николаем Мильковым, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Арарат Мирзоян и Николай Мильков высоко оценили уровень армяно-болгарских отношений, основанных на исторических связях и общих ценностях, и выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего многоотраслевого сотрудничества. В этой связи была отмечена важность регулярного проведения официальных взаимных визитов на высоком уровне.

Министры иностранных дел отметили также важность расширения сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе дальнейшего углубления установленного между двумя странами в рамках Международной организации Франкофонии эффективного взаимодействия.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности. Арарат Мирзоян представил собеседнику ситуацию на Южном Кавказе, последствия последней азербайджанской агрессии против суверенитета и территориальной целостности Армении. -