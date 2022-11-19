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АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях 43-й сессии министерской конференции Франкофонии в Тунисе встретился с министром иностранных дел Болгарии Николаем Мильковым, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Арарат Мирзоян и Николай Мильков высоко оценили уровень армяно-болгарских отношений, основанных на исторических связях и общих ценностях, и выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего многоотраслевого сотрудничества. В этой связи была отмечена важность регулярного проведения официальных взаимных визитов на высоком уровне.
Министры иностранных дел отметили также важность расширения сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе дальнейшего углубления установленного между двумя странами в рамках Международной организации Франкофонии эффективного взаимодействия.
В ходе встречи были также обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности. Арарат Мирзоян представил собеседнику ситуацию на Южном Кавказе, последствия последней азербайджанской агрессии против суверенитета и территориальной целостности Армении. -
|Арарат Мирзоян представил Николаю Милькову ситуацию на Южном Кавказе
|Главы МИД Армении и Андорры обсудили перспективы развития сотрудничества
|Глава филиала <Дилижанского нацпарка> нанес государству ущерб в несколько миллионов драмов
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|Армения и Китай обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере защиты прав человека
|В ОДКБ анонсировали повестку предстоящей сессии СКБ в Ереване
|Польша подтверждает свою готовность в поддержке развития демократических институтов в Армении
|Преимущества регистрации своего бизнеса под ключ через банк
|И.Гарибашвили: армяно-грузинские отношения находятся на более высоком уровне, чем когда-либо
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|Мы готовы выслушать ваше мнение: Пашинян принял бизнесменов из Украины
|Алиев не хочет разговаривать с Варданяном
|В Госдепе затруднились назвать сроки следующей встречи между Ереваном и Баку при посредничестве Вашингтона
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|Военнослужащие, раненые в результате сентябрьской агрессии Азербайджана, получат материальное содействие
|Мое прямое, конкретное поручение не было выполнено: чиновники уволены в связи со взрывом в <Сурмалу>
|Армения до 2024 года приостанавливает выдачу биометрических паспортов
|Папикян и Ласика обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере
|Франция поддерживает реформы, инициированные КС, и готова поддержать этот процесс - посол
|Депутат от партии власти: никакой документ с Азербайджаном не будет подписан, если будут нарушены <красные линии>
|Уголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутат
|НДП выступает против приезда Путина в Армению
|Оппозиционер: власти Армении действуют по принципу <Окна Овертона>
|Филип Рикер заверяет: Он не знаком с сообщениями о применении кассетных бомб и фосфорных боеприпасов Азербайджаном в войне в Арцахе
|Премьер-министр Армении представил экс- президенту Швейцарии ситуацию в регионе
|Бюро "Ай Дат" приветствует принятие Сенатом Франции резолюции, осуждающей азербайджанскую агрессию
|Депутат: Азербайджан повышает уровень напряженности и пока неясно, к каким последствиям это приведет
|Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран
|Спикер НС РА в Тбилиси принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию дипотношений между Арменией и Грузией
|Журналисту Илье Доронову угрожают расправой из-за интервью с Рубеном Варданяном
|Сенатор США: У меня складывается впечатление, что Соединенные Штаты лежат в одной постели с Азербайджаном
|Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО
|Более полусотни представителей армянской общины Украины получили государственные награды
|Вице-спикер НС: финансирование ВПК Армении увеличилось более чем в 4 раза
|Все работы, которые проводит Азербайджан в районе Джермука, осуждаемы - министр
|Азербайджанский парламент предложил ввести санкции против Франции
|Блинкен призвал Алиева соблюдать прекращение огня и изучить меры доверия с Арменией, чтобы подготовить почву для мира
|Заработная плата армянских дипломатов, работающих за рубежом, приближена к стандартам ООН - премьер
|Три общественные организации Армении включены в состав комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести
|Ереван будет поддерживать подписание рамочного соглашения между Баку и Степанакертом - Пашинян
|<Одной любви музыка уступает, но и любовь - мелодия>: Владимир Федосеев об армянских музыкантах
|Армен Григорян провел отдельные встречи с Даниэлем Ласикой и Мишлин Калми-Рей
|"Если они замолчат, камни завопят!" - Валерии Буайе о действиях турецко- азербайджанского тандема против армян
|В Ереване ждут реакции Баку на предложения по мирному договору - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Омбудсмен Арцаха: За прошедшие два года 18 арцахцев убито, еще 132 подверглись покушению на убийство со стороны Азербайджана
|Пашинян поговорил по телефону с Гарибашвили
|Экс-глава МИД Армении: Алиев теперь с радостью добавит в свой список "полезных врагов" Иран, Францию и ЮНЕСКО
|Пекинский технологический университет предлагает армянским студентам возможность обучения на магистратуре и аспирантуре
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