Суббота, 19 Ноября 2022 12:25

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях 43-й сессии министерской конференции Франкофонии в Тунисе встретился накануне с министром иностранных дел Андорры Марией Убак Фонт, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД Армении и Андорры обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В этом контексте были обсуждены возможности установления эффективного взаимодействия в сферах туризма, устойчивого развития и возобновляемой энергетики.

Собеседники выразили готовность предпринять совместные шаги в направлении расширения двусторонней повестки, в этой связи придав важность проведению политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В ходе встречи также обсуждалось сотрудничество в рамках международных организаций, была подчеркнута важность площадки Франкофонии для активизации двусторонних контактов.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

Мирзоян представил коллеге ситуацию, создавшуюся в результате последней агрессии Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения, коснулся подходов армянской стороны относительно установления стабильности и безопасности на Южном Кавказе.