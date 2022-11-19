Суббота, 19 Ноября 2022 12:19

АрмИнфо.В Тавушском областном отделении Следственного комитета Армении раскрыто дело о злоупотреблении должностным положением сотрудником Агарцинского филиала Дилижанского национального парка и незаконной вырубке деревьев.

Согласно информации следственного органа, в результате принятых мер получена фактическая информация о том, что начальник Агарцинского филиала ГНКО <Дилижанский национальный парк> министерства окружающей среды РА, занимающий указанную должность с сентября 2022г., используя свои служебные полномочия и обусловленное ими влияние в ущерб служебным интересам и выходя за пределы своих полномочий, в 2022 году. в период с 9 по 15 ноября, нарушив предусмотренные его должностной инструкцией правила и <Режим охраны национальных парков>, Закон РА <Об особо охраняемых природных территориях>, разрешил жителю села Техут въехать на гусеничном тракторе на охраняемую территорию лесопарка.

В результате было срублено и выкорчевано 13 ценных буков, нанеся государству материальный ущерб на сумму 4.552.500драмов.

По данному факту в отношении начальника Агарцинского филиала ГНКО <Дилижанский национальный парк> возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 1 ст. 441 УК РА, в отношении жителя села Техут, по п. 2, 4 и 6, части 2, ст. 46-387 УК РА, в отношении одного из жителей села Агарцин - по признакам п.2, 4 и 6 части 2 статьи 387 УК РА.

Трое человек, в том числе начальник Агарцинского филиала, были обнаружены следственным органом, задержаны и доставлены в орган, ведущий производство по делу. Принимаются меры для обнаружения другого жителя села Агарцин и представлению его в орган, осуществляющий производство. Предварительное расследование продолжается.