Пятница, 18 Ноября 2022 20:34

АрмИнфо. В результате проведения глобального фестиваля науки и искусства Starmus VI ведущие ВУЗы Армении подписали более 10 меморандумов, установили личные связи с учеными мировой величины. Об этом заявил глава Аппарата премьер­министра Армении Араик Арутюнян, подводя итоги состоявшегося в сентябре глобального фестиваля в ходе пресс-конференции.

В этой связи он заметил: <Надеюсь, что эти связи материализуются в форме различных моделей сотрудничества, публикаций, запуска лабораторий и др>.

Арутюнян сообщил, что в рамках предварительных обсуждений с Starmus рассматривались возможности проведения в Армении небольших по объему мероприятий научного плана, а с периодичностью раз в 2-3 года организовывать крупное - для подведения итогов. В этой связи глава Аппарата премьер-министра заметил, что фестиваль в первую очередь вызвал интерес у школьников. В этом ключе он сообщил, что в рамках лагеря Starmus, на территории которого действовало 19 павильонов разной направленности, приняли участие 48 именитых спикеров, 21 музыкальный коллектив, 14 преподавателей, и свыше 80 тыс. посетителей, большая часть из коих представлена учащимися школ. <Я уверен, что часть этих детей будет вовлечена в будущем в научную сферу>, - сказал Арутюнян.

По его словам, правительство придает особое значение развитию науки.

В частности, за 4 с половиной года объем финансирования госбюджета

вырос на 150%. Сегодня правительство имеет возможность удвоить, и

даже утроить сумму, направляемую на научный сектор, однако, как

отметил чиновник, для этого необходим соответствующий уровень развития способностей научного сообщества.

В свою очередь основатель Starmus, астрофизик Гарик Исраелян добавил, что подобная проблема есть не только в Армении, но и широко распространена в мире. <Финансирование должно быть синхронизировано с потенциалом. Когда вода льется на асфальт - она не впитывается, другое дело с землей>, - заметил ученый.

Подводя итоги Starmus VI, он положительно оценил фестиваль в Армении во всех смыслах, отметив в этой связи динамичную работу команды фестиваля, взаимодействие и взаимовлияние студентов и научного сообщества, содержание программы фестиваля и др. <Наверное, Starmus <родился под счастливой звездой>, потому что все прошло хорошо. Но, надо сказать, что у нас изначально были амбиции, и я заявлял, что лучший Starmus состоится в Армении>, - заключил он.

Напомним, что в этом году Starmus прошел с с 4 по 9 сентября и был

посвящен 50-летию со дня первой высадки космической станции <Марс-3>

на Марс. Для участия в фестивале в Армению приехали порядка 5 тыс.

участников из разных стран мира, в частности, всемирно известные

астронавты Чарльз Болден, Крис Хэдфилд, Джим Багян, Джордж Нилд, Чарли Дьюк, лауреаты Нобелевской премии Эдвард Мозера, Кип Торн, Эммануэль Шарпантье; ученые: Тони Фаделл, Брайан Грин, Донна Стрикленд и др. Фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и гитаристом легендарной рок-группы Queen, астрофизиком Брайаном Мэем в 2011 году, и был проведен в Испании, Норвегии, Швейцарии. Фестиваль считается единственным в мире, где проводятся мероприятия и выступают спикеры подобного масштаба. Цель фестиваля - популяризация науки.