Пятница, 18 Ноября 2022 17:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 35 на улице Бабаджаняна, 84 на улице Андраника;

11:00-17:00 жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, частные дома 13-19 на 9-ой улице Айгестана, частные дома 56-143 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “А.Маргарян”, “А.Керян”, “Э.Чарочян”, “К.Погосян”, “Е.Егишян”, “В.Бейрутян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Формат-Автомонтаж”, “Джраин Каруйцнер”, “Имидж М.Г”, “Луганск”, “Саунтрейд”, “СиПиЭс Ойл Корпорейшн”, “Ран-Ойл”, “Нушикян ассоциация”, “Эга”, жилой дом 7 на пр. Багратуняца, жилой дом 41 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы 2, “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами; частично село Саят-Нова;

11:00-16:00 частично улицы Гая, Голецяна, Шаумяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11։00-14։00 станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Бжни; частный дом Бжни;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвеж и Дзорахбюр; частично села КОтайк и Катнахбюр; село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

12։00–16:00 частично улицы Ереванян, Мясникян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

14։00-16։00 села Гегамаван, Цахкунк полностью, насосная станция Цахкунка, ГНКО ‘Пахуст”, семеноводческий потребительский кооператив “Гагарин”, ЗАО “Гагарин артадракан база”, “Агроспасаркум”, ‘Ди-Ви-Эйч”, “Арт Га”, ЧП ‘Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12:00-14:00 улица Парз Лич; частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Ширакской области:

10:00-14:00 1-ая улица села Покр Сепасар в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 частично улицы 1, 2 села Дзоракап в Анийском регионе; частично улицы 25, 26, 28 в селе Амасия в Амасийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 27, 31 на улице Бабаджаняна, 52, 54, 56, 58, 60 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых домов 37, 39, 41, 43 на улице Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 улицы 1, 2 села Джрашен;

11:00-17:00 жилой дом 19 на улице Корюна, жилые дома 28 на улице Исаакяна, 89, 91 на улице Теряна, абоненты-жильцы жилых домов 1/1, 3, 10/5 на улице Байрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19А на улице Давида Анахта, частные дома на улицах 12, 13 в кв. “Канакер”, частные дома 1-24 в кв. “Канакер”, 17 на 4-ой улице, 1-43 на 1-ой улице кв. “Канакер”, частные дома 9/3, 20 на 2-ом переулке кв. “Канакер”, жилые дома 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 18, 20 и частные дома 1-69 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Далакяна, частные дома 1-16 на улице Саркавага, 1-15 на 1-ом переулке Саркавага, 1-6А на 2-ом переулке, 1 на 3-ем переулке, жилой дом 8/2 на 3-ем переулке Саркавага, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе; жилые дома 2/4, 2/13, 2/15, 2/19, 5/1, 5/2, 14 на улице Асратяна, жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, жилые дома 62, 62/1 и частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци; частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, частные дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице Паруйра Севана, 1-37 на улице Агаси, ЧП ‘Борян”, ЗАО “Виваселл-МТС”, “Юком”, ООО “Майами”, “Мибс”, собственники “А.Заргарян”, “С.Григорян”, “Н.Аваян”, частные дома на 2-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Кочиняна, ООО “Туфенжи”, “Нат Фуд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Гиневет и Армаш;

10:30-13:00 частично село Масис;

10:00-16:00 частично улицы Касяна, Сазаи Никогосяна, Севака, Шираза, Нар-Доса, Хоренаци, А.Хачатряна, Комитаса, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

11:00-16:00 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

13:30-16:00 частично село Абовян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Мурацан, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняа, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюника, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит;

в Котайкской области:

10։00-16։00 села Вохчаберд, Гегадир, Ацаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Анкаван; жилые дома Анкавана, станция компании “Юком”, санаторий ‘Хоторджур”, дома отдыха “Кармир овит”, “Элеонора” в Анкаване; завод минеральных вод “Анкаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частные дома Джрвежа, Дзорахбюра; частично села Котайк, Катнахбюр, Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-14։30 село Маяковский полностью, женская колония, село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 улица Гетапня полнстью, ГЗАО "Мартунинский медицинский центр'', частично улицы Г.Зирояна, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

в Ширакской области:

10:00-16:00 село Гоговит в Ашоцком регионе; частично 2-ая улица села Лусахбюр в Анийском регионе;

11:00-16:00 села Мармашен, Айкаван в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

11:00-14:00 жилой дом 18 на улице Василяна, квартал “Метахагорцнери”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ииджеван.