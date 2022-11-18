Пятница, 18 Ноября 2022 17:06

АрмИнфо. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал "нереалистичными заявлениями" речь президента Азербайджана Ильхама Алиева, беседуя с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым поздно вечером во вторник. Об этом сообщает Tehran Times.

Амир Абдоллахиян сказал о важности соблюдения фундаментальной концепции - уважения территориальной целостности и суверенитета государств, и воздержания от вмешательства в их внутренние дела. "Диалог - это единственный способ решить проблемы между Тегераном и Баку", - добавил он.

Иранский дипломат отметил, что подобные высказывания "создают благодатную почву для эксплуатации противников".

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил в понедельник, что Иран не слишком остро реагирует на каждое неосторожное замечание, поскольку Тегеран придерживается политики добрососедства по отношению к соседям. Выступая перед журналистами на регулярном брифинге для прессы, Канаани добавил: "Никто не должен рассматривать терпимость Ирана как слабость. Предпочтительнее точно понимать историю, поскольку истории народов региона прозрачны и не могут быть искажены", передает Turan.

Выступая на саммите Организации тюркских государств (ОТК), И.Алиев заявлял: "Азербайджанское государство уделяет особое внимание защите прав, свобод и безопасности азербайджанцев, проживающих за рубежом. Мы продолжим наши усилия, чтобы наши соотечественники, которые были отделены от азербайджанского государства из-за горькой судьбы, сохранили наш язык, традиции и культуру, остались верны идеям азербайджанства и никогда не разрывали связей со своей исторической родиной".