Пятница, 18 Ноября 2022 15:24

АрмИнфо.17 ноября 2022 года делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым приняла участие в 18-й встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского Союза, состоявшейся в Самарканде.

Делегацию ЕС возглавил Вице-президент Еврокомиссии и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств и руководители делегаций обсудили актуальные межрегиональные и глобальные вопросы, в том числе экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сферах охраны окружающей среды, водопользования и климата, а также образования, науки и инноваций.

Глава туркменской делегации отметил в своем выступлении, что нынешняя встреча проходит спустя несколько недель после первого Саммита в формате «Европейский Союз – Центральная Азия», и что принятое по итогам встречи в верхах Совместное заявление служит основой сегодняшних обсуждений и, по нашему мнению, должно стать отправной точкой наших дальнейших дискуссий по широкому спектру многостороннего взаимодействия.

В. Хаджиев подчеркнул, что особое внимание в этом важном документе уделено необходимости укрепления принципов, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, в частности принципов мирного политико-дипломатического урегулирования международных споров.

Продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, Туркменистан предложил Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть проект резолюции об объявлении 2023 года «Международным годом диалога как гарантии мира». В конце ноября текущего года ожидается принятие этого документа в ГА ООН.

Пользуясь случаем глава делегации Туркменистана пригласил коллег из Центральной Азии и Европейского Союза принять участие в предстоящей Ашхабадской международной неделе во второй декаде декабря, в частности в Конференции «Диалог – гарантия мира», которая пройдет в туркменской столице 11 декабря текущего года.

Руководители и представители внешнеполитических ведомств ЕС и государств Центральной Азии также обсудили вопросы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, вопросы управления границами, борьбы с терроризмом, экстремизмом, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

Следующая министерская встреча в формате Европейский Союз – Центральная Азия состоится в 2023 году в Брюсселе.