Пятница, 18 Ноября 2022 14:25

АрмИнфо.Защитник прав человека РА Кристине Григорян провела встречу с послом КНР в Армении Фань Юном.

Как сообщает офис ЗПЧ РА, на встрече посол особо отметил работу, проделанную Омбудсменом. После этого состоялся обмен мнениями между сторонами, и была отмечена важность взаимного обмена опытом.

В этой связи Кристин Григорян отметила важность для офиса ЗПЧ сотрудничество с партнерскими учреждениями других стран. Она представила мандат учреждения, а также работы, проводимые в различных областях защиты прав человека.

Григорян коснулась также работы четырех региональных подразделений института омбудсмена, указав на наличие контактов с жителями областей.

В свою очередь посол представил, как вопросы, связанные с правами человека, гарантируются и защищаются на государственном уровне в КНР.

В завершение встречи стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.