Пятница, 18 Ноября 2022 14:24

АрмИнфо.Армянская делегация во главе с председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном с 18 по 20 ноября будут находиться в Астане.

Согласно пресс-службе ЦИК РА, по приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана, армянская сторона проведут международную наблюдательную миссию на предстоящих 20 ноября президентских выборах в Казахстане.

20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. В гонке участвуют шесть кандидатов, включая действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Его выдвинули от "народной коалиции", состоящей из всех трех провластных парламентских партий во главе с правящей "Аманат" (c 2006 по 2022 год, когда ее председателем был Нурсултан Назарбаев, партия называлась "Нур Отан").