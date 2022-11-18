Пятница, 18 Ноября 2022 14:22

АрмИнфо. В Ереване 23 ноября под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, на уровне глав государств.

Как сообщает пресс-служба Организации, члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.

Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения.

В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята Декларация Совета коллективной безопасности.

В Повестке дня заседания СКБ ряд документов для подписания, которые касаются оснащения Миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты. В связи предстоящей ротацией с 1 января 2023 года СКБ рассмотрит вопрос о Генеральном секретаре ОДКБ.

В ходе заседания СМИД, СМО, КССБ планируется принятие ряда важных политических заявлений, в том числе Заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также Заявления секретарей советов безопасности с осуждением попыток героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии. Планируется принятие Решения Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ "О составе Координационного совета уполномоченных органов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности".

Перед началом СКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, в ходе которого будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Повестка дня предстоящей сессии СКБ.

В мероприятии, как ожидается, примут участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В заседании будет участвовать Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.