Пятница, 18 Ноября 2022 12:35

АрмИнфо. Председатель Конституционного суда РА Арман Диланян принял посла Польши в Армении Павла Чеплака.

Как передает пресс-служба КС РА, Арман Диланян отметил сотрудничество между Конституционным судом и Конституционным судом Республики Польша и выразил готовность продвигать и развивать связи с КС двух государств, что вытекает из общей логики армяно-польских дружественных отношений.

Председатель Конституционного суда также приветствовал активную поддержку Республикой Польша реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA).

Павел Чеплак, в свою очередь, отметил важность углубления двусторонних отношений с Арменией и подтвердил приверженность Польши в поддержке развития демократических институтов и судебных реформ в РА.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с активизацией взаимодействия в сфере верховенства права и судебного сотрудничества по различным направлениям. В этом контексте с обеих сторон была подчеркнута важность в армяно-польском межсудебном диалоге и организация в ближайшее время взаимных визитов на высоком уровне