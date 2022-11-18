Пятница, 18 Ноября 2022 11:20

АрмИнфо.Профессиональная помощь в организации бизнеса избавляет от ошибок, которые могут привести к значительным временным и финансовым потерям. Один из популярных вариантов - регистрация бизнеса под ключ через банк.

Работа с крупной финансовой организацией позволяет одновременно решить сразу несколько задач. Прежде всего – это открытие счетов, которые будут использоваться для работы с активами. Кроме того, подготовка и отправка документов в налоговую сотрудниками банка, что избавит от визита в местное подразделение ФНС и стояния в очередях. Персональный менеджер будет готов ответить на все вопросы своего клиента, поможет заполнить документы.

Еще одно преимущество работы с банком – наличие сервисов для управления бизнесом и его развития. К ним относятся конструкторы документов, программы для работы с сайтами, инструменты для массовых рассылок. Как правило, банки могут предложить скидки на рекламные программы в партнерских сетях. Это позволяет серьезно экономить на постоянных статьях расходов.

Личная кабинет и онлайн бухгалтерия позволят контролировать состояние счетов, транзакции и динамику дохода. Установленное на смартфон приложение позволит вести полноценную предпринимательскую деятельность даже в удаленных регионах, где нет офисов банков, крупных населенных пунктов. Это идеальное решение для тех, кто по роду деятельности постоянно переезжает с места на место.

Полезные услуги банка для предпринимателя

Выбирая финансовую организацию для оформления собственного дела, не будет лишним обратить внимание на тот набор бонусов и полезных услуг, которые она готова предложить своим клиентам.

К уже традиционным относятся:

- бесплатное открытие счета (упрощает регистрацию, не приводит к моментальным затратам, снижает порог сомнений);

- оплата госпошлин за клиента (избавляет не только от лишних расходов, но волокиты, что серьезно экономит время);

- бесплатная подготовка необходимой документации;

- льготный период, в течение которого предоставляется бесплатное обслуживание, что позволяет оценить уровень сервиса и принять окончательное решение о его дальнейшем использовании;

- помощь в организации процесса продаж на известных маркетплейсах;

- наличие обучающих программ для начинающих предпринимателей и владельцев организаций.

Если организация не предоставляет таких возможностей, имеет смысл рассмотреть иные варианты.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

