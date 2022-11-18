Пятница, 18 Ноября 2022 11:19

АрмИнфо. Армения крайне заинтересована в укреплении региональной безопасности и стабильности, поэтому высоко ценит заинтересованность Грузии в сохранении мира и стабильности в регионе. Об этом накануне в ходе встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Как передает пресс-служба НС РА, спикер подчеркнул, что Азербайджан, продолжая свою экспансионистскую политику, предпринял 13 сентября масштабную атаку на суверенитет и территориальную целостность Республики Армения.

Коснувшись арцахского вопроса, Симонян отметил, что проблема обеспечения прав и свобод армян Нагорного Карабаха, его статус остается первостепенной проблемой, требующей решений. В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по обеспечению региональной безопасности.

Премьер-министр Грузии указал на теплый телефонный разговор с премьер-министром РА Николом Пашиняном, и заявил, что армяно­грузинские отношения в настоящее время находятся на более высоком уровне, чем когда-либо. По его словам, об этом свидетельствуют частые взаимные визиты на высоком уровне и общие усилия в стремлении к миру.