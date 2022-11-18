Пятница, 18 Ноября 2022 10:17

АрмИнфо.Приветствую стремление президента Азербайджана Ильхама Алиева начать прямой диалог с Арцахом. Арцах должен быть субъектен в этом процессе.

Об этом заявил госминистр Арцаха Рубен Варданян, в ответ на вчерашнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности вести прямой диалог с представителями НКР. Заметим, что Алиев выразил готовность вести диалог с представителями Арцаха, но не с Рубеном Варданяном. Последнего Алиев назвал "ставленником внешних сил".

"Приветствую также учреждение нового формата прямых переговоров при международном посредничестве. В число международных посредников, наряду с Россией и США, должна обязательно войти Франция, сенат которой на днях принял резолюцию, содержащую пункт о признании Нагорного Карабаха. Франция, напомню, также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ", - отметил Варданян.

При этом госминистр Арцаха предложил перейти к более конструктивной тональности и получить разъяснения по поводу "чёткой повестки дня", которая, по мнению г-на Алиева, "якобы у меня имеется".

"Я не раз подчёркивал, что отказался от российского гражданства, чтобы избежать обвинений в том, что преследую в Арцахе чьи-либо ещё интересы, кроме интересов народа Арцаха. Полагаю, что вполне соответствую выдвинутому г-ном Алиевым критерию переговорщика: "живёт в Карабахе и хочет там жить".

Война всегда возвращается войной. Порой это происходит даже после смены нескольких поколений. Агрессия сегодня - это мина замедленного действия, заложенная под будущие поколения наших народов. А значит, лидеры двух сторон должны принять на себя всю полноту ответственности и, как бы трудно это ни было, сесть за стол переговоров и остановить кровопролитие", - резюмировал Варданян.