Четверг, 17 Ноября 2022 22:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 8, 68/7 на улице Абеляна, улица Карапетяна, жилые дома 64, 68, 72 на улице Андраника, 45 на улице Раффи;

11:00-15:00 улицы 2, 4, 10 села Мушакан;

11:00-17:00 жилые дома 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице Папазяна, жилые дома 5, 6, 7, 16, 22 на улице Эмина, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 11-220 и частные дома 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 9-192/2 и частные дома 1–186/13 на улице Верин Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, жилой дом 52/50 на улице Ахбюра Сероба, жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, жилые дома 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, 71, 83 на улице Теряна, абоненты-жильцы 73а, 75 на улице Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 11а на пр. Багратуняца, жилой дом 18 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 13 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-11:00 село Тароник;

11:00-13:00 село Цахкаландж; частично села Айтах, Ферик;

11:00-17:00 села Паракар, Мусалер, Таиров, Аревашат, Птгунк;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Армаш и Сис;

11:00-16:00 жилой дом 66 на улице Атарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр; село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 телецентр, компании “Абраамян”, “Рудольф Аракелян”, “Силениум стар”, “Ерицян”, “Альвина”, “Мори плаза”, “А.Назарян”, “Л.Епремян”, “Виардо”, “Цахкаовит”, “Нарек”, “Валдут”, “Адигаз” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

13։00-16։00 улицы Маисяна, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджи, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “София Аракелян”, ООО “Микаэль Варданян”, дом отдыха университета им. В.Брюсова в Цахкадзоре, пансионаты “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Гегаркуникской области:

16։00-17։00 частично община Варсер, автообслуживание, телецентр, питьевая насосная станция Севана, ЧП “Г.Седракян”, “Лев Лен”, “газ Ама”, “Ара Арег”, “А.Салазарян”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Шнох и Техут;

11:00-14:00 село Арчут; станция “Арчут” и Церковь “Котрац”;

12:00-17:00 село Каркоп;

в Тавушской области:

12:30-13:00 села Хачардзан и Агавнаванк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 35 на улице Бабаджаняна, 84 на улице Андраника;

11:00-17:00 жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, частные дома 13-19 на 9-ой улице Айгестана, частные дома 56-143 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “А.Маргарян”, “А.Керян”, “Э.Чарочян”, “К.Погосян”, “Е.Егишян”, “В.Бейрутян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Формат-Автомонтаж”, “Джраин Каруйцнер”, “Имидж М.Г”, “Луганск”, “Саунтрейд”, “СиПиЭс Ойл Корпорейшн”, “Ран-Ойл”, “Нушикян ассоциация”, “Эга”, жилой дом 7 на пр. Багратуняца, жилой дом 41 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы 2, “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами; частично село Саят-Нова;

11:00-16:00 частично улицы Гая, Голецяна, Шаумяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11։00-14։00 станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Бжни; частный дом Бжни;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвеж и Дзорахбюр; частично села КОтайк и Катнахбюр; село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

12։00–16:00 частично улицы Ереванян, Мясникян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

14։00-16։00 села Гегамаван, Цахкунк полностью, насосная станция Цахкунка, ГНКО ‘Пахуст”, семеноводческий потребительский кооператив “Гагарин”, ЗАО “Гагарин артадракан база”, “Агроспасаркум”, ‘Ди-Ви-Эйч”, “Арт Га”, ЧП ‘Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12:00-14:00 улица Парз Лич; частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Ширакской области:

10:00-14:00 1-ая улица села Покр Сепасар в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 частично улицы 1, 2 села Дзоракап в Анийском регионе; частично улицы 25, 26, 28 в селе Амасия в Амасийском регионе.