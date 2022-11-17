Четверг, 17 Ноября 2022 22:01

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал госминистра Арцаха Рубена Варданяна засланным из Москвы человеком. Об этом он заявил сегодня в ходе встречи со спецпосланником Европсоюза по <Восточному партнерству> Дирком Шубелтом.

Он также отметил, что вопрос об армянах Карабаха не будет включен в мирный договор с Арменией. Он обвинил внешние силы в препятствовании этому процессу.

Дирк Шубелт заявил, что ЕС намерен активно развивать сотрудничество с Азербайджаном. Делегация готова обсудить вопросы по обновлению и модернизации <Восточного партнерства>.

<Мы знаем, что в нынешней геополитической ситуации нужны новые идеи, новые стимулы, особые подходы, и это одна из причин, почему мы здесь>, - процитировало Шубелта агентство TURAN. Он также выразил заинтересованность ЕС в ускорении подписания нового соглашения с Азербайджаном.

Информируя о поездке в Ереван, Шуберт сказал, что Армения также заинтересована в достижении мира.

Алиев со своей стороны выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с ЕС в политической, экономической, энергетической, гуманитарной и др. сферах.

<Что касается Восточного партнерства, то Азербайджан решительно поддерживал его с самого начала этой программы и активно участвовал в различных мероприятиях>, - сказал Алиев и согласился с тем, что <Восточное партнерство> нуждается в модернизации. <С момента создания этой программы прошло более десяти лет, и страны-участницы Восточного партнерства сделали свой выбор. Одни подписали Соглашение об ассоциации, другие вступили в Евразийский экономический союз. Азербайджан - единственная страна, которая не присоединилась ни к одному из форматов>, - сказал Алиев, намекая, что Баку не нуждается ни в том, ни в друом.

Что касается подписания двустороннего соглашения с Евросоюзом, то оно согласовано на 90%. <Процесс идет медленно, так как есть вопросы, требующие политической воли с обеих сторон>, - сказал Алиев, и добваил, что Азербайджан не может подписать соглашений, <способных вызвать экономические трудности в среднесрочной или долгосрочной перспективе>.

Касаясь проблематики конфликта, Алиев подверг сомнению искренность Еревана в деле урегулирования конфликта. <Мы слышали такие заявления все эти годы, они не были искренними. Они хотели мира, не возвращая наши земли. Так что пришлось решать конфликт силовыми средствами>.

<Сегодняшние разговоры о мире - это форма манипуляции. Если бы они действительно хотели мира, то откликнулись бы на наше предложение>, - сказал Алиев.

По его словам, Армения пытается включить в мирный договор вопросы, касающиеся, как он выразился, <армянского меньшинства> в Азербайджане. <Этого не будет, это невозможно, мы не согласимся>, - сказал Алиев.

Алиев призвал к консенсусу между Азербайджаном, Евросоюзом, США и Россией, то есть между теми странами и институтами, <которые Азербайджан считает способными помочь в этом вопросе>.