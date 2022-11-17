Четверг, 17 Ноября 2022 17:06

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указы, согласно которым пулеметчик 2-го стрелкового отряда 2-го стрелкового взвода 4-й стрелковой роты N-ской воинской части, рядовой Кярам Калашович Слоян и пулеметчик 3-го стрелкового отряда, рядовой Андраник Атомович Зограбян посмертно удостоены высшего звания " Герой Арцаха " за исключительную храбрость и личное мужество, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах в ходе широкомасштабных боевых действий, развязанных противником в апреле 2016 года.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, 17 ноября Арутюнян встретился с родственниками Кярама Слояна и Андраника Зограбяна в Постоянном представительстве Республики Арцах в Республике Армения и вручил им медали "Золотой орел ".

На церемонии присутствовали родственники героев, соратники, представители езидской общины Армении.

В своем слове президент Арутюнян от имени народа Арцаха поблагодарил родителей Кярама Слояна и Андраника Зограбяна за воспитание патриотичных и самоотверженных сыновей, отметив, что защита доверенных им позиций оказала решающее влияние на исход апрельской войны 2016 года.

< Арцах - наша святыня, для нас нет альтернативы существованию Арцаха, потому что Арцах на протяжении веков был и по сей день остается символом достоинства армян>, - отметил в своем выступлении Атом Зограбян - отец Андраника Зограбяна.

Руководитель езидского национального движения <Мала Эзида> Айсер Исаян подчеркнул важность церемонии награждения, отметив, что Кярам - первый езид, удостоенный высшей государственной награды Республики Арцах - звания <Героя Арцаха>, и это событие является очередным заверением многовековой дружбы армянского и езидского народов, их боевого братства.

Кярам Слоян был военнослужащим Армии обороны Арцаха. Он погиб в ходе апрельской войны 2016 года. Азербайджанские военные обезглавили его, и неделю гуляли с его головой по азербайджанским селам и демонстрировали ее сельчанам. Кадры видео и фотографий с этим чудовищным зрелищем, на которых азербайджанские солдаты позируют с его отрубленной головой, были размещены в социальных сетях.