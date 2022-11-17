Четверг, 17 Ноября 2022 17:03

АрмИнфо.После взрыва в ереванском оптовом рынке <Сурмалу> были уволены должностные лица, ответственные за работу инспекционных органов в сфере градостроительства, технической и пожарной безопасности.

<Об этом не объявлялось, но хочу сказать, что увольнение главы инспекционного органа (градостроительства, технической и пожарной безопасности Гегама Шахбазяна - ред.) и руководителя бюро по координации работы инспекционных органов (Артура Асояна - ред.) связано с событиями в <Сурмалу>. Мое прямое, конкретное поручение не было выполнено, когда после взрыва в Бейруте я дал четкое указание инвентаризировать, исключить любую возможность повторения подобного в Армении. Буквально через два года после моего поручения произошел взрыв в <Сурмалу>, - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 ноября на заседании правительства.

При этом премьер подчеркнул важность личной ответственности.

Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа в торговом центре погибли 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.