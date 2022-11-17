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АрмИнфо.После взрыва в ереванском оптовом рынке <Сурмалу> были уволены должностные лица, ответственные за работу инспекционных органов в сфере градостроительства, технической и пожарной безопасности.
<Об этом не объявлялось, но хочу сказать, что увольнение главы инспекционного органа (градостроительства, технической и пожарной безопасности Гегама Шахбазяна - ред.) и руководителя бюро по координации работы инспекционных органов (Артура Асояна - ред.) связано с событиями в <Сурмалу>. Мое прямое, конкретное поручение не было выполнено, когда после взрыва в Бейруте я дал четкое указание инвентаризировать, исключить любую возможность повторения подобного в Армении. Буквально через два года после моего поручения произошел взрыв в <Сурмалу>, - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 ноября на заседании правительства.
При этом премьер подчеркнул важность личной ответственности.
Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа в торговом центре погибли 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянский военнослужащий ранен в результате выстрела противника
|Мы готовы выслушать ваше мнение: Пашинян принял бизнесменов из Украины
|Алиев не хочет разговаривать с Варданяном
|В Госдепе затруднились назвать сроки следующей встречи между Ереваном и Баку при посредничестве Вашингтона
|Кярам Слоян и Андраник Зограбян посмертно удостоены звания "Герой Арцах "
|Военнослужащие, раненые в результате сентябрьской агрессии Азербайджана, получат материальное содействие
|Мое прямое, конкретное поручение не было выполнено: чиновники уволены в связи со взрывом в <Сурмалу>
|Армения до 2024 года приостанавливает выдачу биометрических паспортов
|Папикян и Ласика обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере
|Франция поддерживает реформы, инициированные КС, и готова поддержать этот процесс - посол
|Депутат от партии власти: никакой документ с Азербайджаном не будет подписан, если будут нарушены <красные линии>
|Уголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутат
|НДП выступает против приезда Путина в Армению
|Оппозиционер: власти Армении действуют по принципу <Окна Овертона>
|Филип Рикер заверяет: Он не знаком с сообщениями о применении кассетных бомб и фосфорных боеприпасов Азербайджаном в войне в Арцахе
|Премьер-министр Армении представил экс- президенту Швейцарии ситуацию в регионе
|Бюро "Ай Дат" приветствует принятие Сенатом Франции резолюции, осуждающей азербайджанскую агрессию
|Депутат: Азербайджан повышает уровень напряженности и пока неясно, к каким последствиям это приведет
|Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран
|Спикер НС РА в Тбилиси принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию дипотношений между Арменией и Грузией
|Журналисту Илье Доронову угрожают расправой из-за интервью с Рубеном Варданяном
|Сенатор США: У меня складывается впечатление, что Соединенные Штаты лежат в одной постели с Азербайджаном
|Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО
|Более полусотни представителей армянской общины Украины получили государственные награды
|Вице-спикер НС: финансирование ВПК Армении увеличилось более чем в 4 раза
|Все работы, которые проводит Азербайджан в районе Джермука, осуждаемы - министр
|Азербайджанский парламент предложил ввести санкции против Франции
|Блинкен призвал Алиева соблюдать прекращение огня и изучить меры доверия с Арменией, чтобы подготовить почву для мира
|Заработная плата армянских дипломатов, работающих за рубежом, приближена к стандартам ООН - премьер
|Три общественные организации Армении включены в состав комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести
|Ереван будет поддерживать подписание рамочного соглашения между Баку и Степанакертом - Пашинян
|<Одной любви музыка уступает, но и любовь - мелодия>: Владимир Федосеев об армянских музыкантах
|Армен Григорян провел отдельные встречи с Даниэлем Ласикой и Мишлин Калми-Рей
|"Если они замолчат, камни завопят!" - Валерии Буайе о действиях турецко- азербайджанского тандема против армян
|В Ереване ждут реакции Баку на предложения по мирному договору - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Омбудсмен Арцаха: За прошедшие два года 18 арцахцев убито, еще 132 подверглись покушению на убийство со стороны Азербайджана
|Пашинян поговорил по телефону с Гарибашвили
|Экс-глава МИД Армении: Алиев теперь с радостью добавит в свой список "полезных врагов" Иран, Францию и ЮНЕСКО
|Пекинский технологический университет предлагает армянским студентам возможность обучения на магистратуре и аспирантуре
|Энтони Блинкен призвал Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией
|В Ереване находится директор по стратегии, планам и политике Европейского командования США
|Член палаты представителей Паппас возглавил двухпартийный призыв ограничить продажи F-16 в Турцию
|В МИД Азербайджана нервно отреагировали на принятую Сенатом Франции резолюцию, предлагающую наложить санкции на Азербайджан
|В Минобороны назвали дезинформацией сообщение противника о нарушении ВС РА режима прекращения огня
|Встреча сопредседателей Mежправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
|МИД Арцаха и госминистр приветствовали принятую Сенатом Франции резолюцию, осуждающую агрессивную политику Азербайджана в отношении Армении и НКР
|Google Pay и Google Wallet доступны для клиентов Америабанка
|Армен Григорян: Многоотраслевое сотрудничество между Арменией и ЕС может развиваться и в оборонной сфере
|Сенат Франции практически единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против Азербайджана
|Пашинян рассказал посланникам ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства о процессах, происходящих в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Культурный фонд Creative Armenia объявляет о сборе средств для оказания помощи начинающим искусствоведам Армении
|Минобороны Армении сообщает об убийстве военнослужащего-срочника ВС РА
|У Кипра новый посол в Армении
|Супруга президента Азербайджана больше не является послом доброй воли ЮНЕСКО
|Пашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения Армении
|Глава МИД Армении: Установлению стабильности и мира в регионе продолжают мешать максималистские подходы Азербайджана
|Граждане иностранных государств, получившие в Армении второе гражданство, становятся военнообязанными - министр
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