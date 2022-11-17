Четверг, 17 Ноября 2022 17:02

АрмИнфо.Армения временно прекратит выдачу биометрических паспортов. Соответствующее решение принято 17 ноября на заседании кабмина.

<Выдача биометрических паспортов гражданам РА будет временно приостановлена, до 1 января 2024 года и создания биометрических паспортов, оснащенных технологиями и безопасностью будущего поколения, и постепенной замены старых паспортов новыми>, - говорится в пояснении к документу.

Отмечается также, что к концу 2022 года будут внедрены системы электронной идентификации <умная> и <мобильная связь>, которые обеспечат качественное и более удобное обслуживание не только для лиц с действующими электронными картами, но и для лиц, нуждающихся в электронной подписи, до введения новой системы.