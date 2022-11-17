Четверг, 17 Ноября 2022 13:37

АрмИнфо. Проект государственного бюджета 2023 года является самым объемным за всю историю Армении. Об этом 17 ноября на брифинге заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Геворк Папоян.

Он отметил, что расходная часть госбюджета составит 2,6 трл драмов или порядка 6,5 млрд долларов, превысив расходную часть госбюджета текущего года на 19%. В результате, на 50% увеличатся расходы на оборону, на 12% - на социальные расходы, в том числе, на повышение с 1 июля 2023 года пенсий, что позволит среднюю пенсию с 4 тыс драмов нарастить до более чем 50 тыс драмов. С 1 января 2023 года минимальная зарплата в стране повысится с 68 тыс драмов до 75 тыс драмов.

Депутат подчеркнул, что со следующего года на юге Армении начнется строительство участков дорог автотранспортного коридора <Север-Юг>, в текущем году будет завершен ремонт и строительство порядка 100 школ и детских садов, столько же будет завершено и в 2023 году.

В свою очередь, депутат НС от той же фракции Артур Ованнисян, комментируя заявление премьер- министра РА Никола Пашиняна о готовности армянской стороны подписать рамочное мирное соглашение с Азербайджаном, отметил, что поскольку в настоящее время трудно вести переговоры с Баку о деталях мирного договора, по этой причине вполне реально подписать рамочный документ. Депутат заметил, что азербайджанская сторона, зачастую занимая неконструктивную позицию, торпедирует переговорный процесс. В этом вопросе, продолжил депутат, очень важно понять, какое развитие получит инициатива армянской стороны, но очевидно, что вопрос о суверенной территории Армении является <красной линией.

Коснулся данной темы и Геворк Папоян. Говоря о возможности подписания документа между Ереваном и Баку до конца текущего года, он заметил, что подписание этого документа будет, прежде всего, зависеть от того, насколько соблюдены национальные интересы Армении. Данный процесс зависит от обеих сторон. Депутат заверил, что никакой документ не будет подписан, если будут нарушены <красные линии>.