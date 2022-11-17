Четверг, 17 Ноября 2022 13:24

АрмИнфо. Партия "Национально- Демократический Полюс" (НДП, более известная как Сасна Црер) проведет акцию протеста в день приезда президента РФ Владимира Путина в Армению.

"В преддверии саммита ОДКБ, созванного в Ереване 23 ноября, НДП, как первый протестующий против мероприятия, просит достойных армян собраться у памятника Гарегину Нжде 22 ноября в 19:00. Приезд враждебных Армении лидеров ОДКБ, в частности президента России Владимира Путина, в нашу страну, в глазах всего цивилизованного мира, должно получить достойную реакцию", - говорится в заявлении НДП.

Отметим, что 23 ноября в Армении состоится саммит ОДКБ на уровне глав государств. В этой связи 22 ноября в Армению прилетит также и президент РФ Владимир Путин.