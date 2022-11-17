Четверг, 17 Ноября 2022 13:23

АрмИнфо. В Армении свобода слова и права СМИ находятся под угрозой. Об этом 17 ноября на брифинге заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

В качестве примера он привел заявление депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Андраника Кочаряна, предложившего направить представителей СМИ на границы. Выразив обеспокоенность подобного рода фактами, Манукян отметил, что речь идет об отправке журналистов в централизованный лагерь. <В недавнем прошлом, будучи представителем СМИ, обращаюсь ко всем средствам массовой информации с призывом до конца защищать свои права>, - отметил депутат, напомнив, что в последние годы в парламенте были случаи, когда в отношении журналистов за совершение незначительного проступка представители депутатского корпуса от партии власти прибегали даже к физическому насилию. Манукян, в частности, указал на факты насилия в отношении журналиста телеканала <Еркир медиа>. <Все эти безобразия необходимо предотвратить, в противном случае завтра общественность страны увидит более позорные проявления>, - считает оппозиционер.

Говоря о возвращении оппозиции в зал заседаний НС, Манукян отметил, что фракция <Армения> всегда присутствовала в парламенте страны в различных форматах. Фракция начала бойкот пленарных заседаний НС с 3 июня, когда представители власти отказались рассматривать инициативу парламентской оппозиции о <красных линиях> в вопросе границ Армении и безопасности Арцаха. Возвращение оппозиции в очередной раз связано с важнейшими вопросами, в том числе, по проекту государственного бюджета страны 2023 года, который был обсужден накануне. В числе положительных инициатив, предложенных властью, Манукян указал на важность аттестации военнослужащих, что приведет к росту их зарплат, и принятие программы <Защитник Отечества>. Однако последняя программа призвана заменить программу <Это я>, которая в декабре 2017 года была утверждена прежней властью, ушедшая с политического олимпа спустя четыре месяца. Тем самым, новая власть своими министрами фактически провалила реализацию программы <Это я>, взамен предложив программу <Защитник Отечества>, которая, по словам оппозиционера, весьма спорна.

Оппозиционер заметил, что нынешние власти действуют по принципу <окна Овертона>, когда одно заявление противоречит другому. На этом фоне, продолжил Манукян, очень трудно комментировать заявления премьер-министра Никола Пашиняна. Более того, на многие темы, беспокоящие общественность, накладывается табу, в том числе, по вопросу анклавов. <В 2021 году один из депутатов от партии власти от Тавушской области заявил о допустимости возвращения некоторых анклавов Азербайджану. Тогда это заявление подверглось критике, появилось много комментариев, но самое главное заключается в том, что тема была вброшена. Впоследствии Никол Пашинян много говорил об этом, опровергая этот взброс, но впоследствии в одном из своих выступлений допустил подобное развитие событий>, - сказал оппозиционер.

В свою очередь, депутат от фракции <Армения>, экономист Тадевос Аветисян, говоря о проекте госбюджета, указал на то, что представленным документом в следующем году зарплата армянских министров повысится на 142 тыс драмов, а премьер- министра - на 200 тыс драмов чистыми. При этом, как отметил депутат, зарплата рядовых сотрудников повысится всего на 7 тыс драмов. <Эти цифры говорят сами за себя, и нет смысла давать оценку главному экономическому закону страны, когда премьер свою зарплату повысил на 25%, а зарплату бедного служащего - на 10%>, - заметил оппозиционер, указав и на повышение минимальной заработной платы с 68 тыс драмов до 75 тысяч драмов, которая явно не соответствует темпам роста инфляции. <Если эти темпы продолжатся, к 2026 году, когда, согласно обещаниям правительства, минимальная зарплата должна составить 85 тыс драмов, эти средства в минимальной потребительской корзине составят ничтожную сумму>, - подчеркнул депутат. Он добавил, что доходы подавляющего большинства граждан не хватают для решения своих минимальных потребностей.

Тадевосян указал и на надежды властей на рост экономической активности, связанного ни много, ни мало с российско-украинским кризисом, на фоне которого власти планируют обеспечить рост экономической активности и в следующем году. <Они очень хорошо понимают, что имеется большой риск отсутствия высокого уровня экономической активности, и по этой причине установили на следующий год сдержанный прогноз по инфляции>, - сказал экономист, указав и на проблемы с демографией, которые усугубляются.

Тедевосян подчеркнул, что продовольственная самообеспеченность Армении с 65% снизилась до 47%, что является очень серьезной проблемой. В условиях эпидемии коронавируса весь мир поставил перед собой задачу обеспечения продовольственной безопасности по максимуму, а в Армении она, наоборот, скатывается к минимуму.