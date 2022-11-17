Четверг, 17 Ноября 2022 12:17

АрмИнфо.Старший советник по переговорам на Кавказе, американский сопредседателем Минской группы ОБСЕ Филип Рикер заверил, что не знаком с сообщениями о применении кассетных бомб и фосфорных боеприпасов Азербайджаном в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Так, согласно сообщению Армянской Ассамблеи Америки, 16 ноября в ходе слушаний в комитете Сената по международным отношения, в ответ на соответствующие показания помощника госсекретаря Карен Донфрид и посла Рикера, председатель Менендес заявил, что их показания "не отвечают опасениям", которые он высказывал как в своем вступительном заявлении или в прошлом. Он обратился к послу Рикеру по поводу видеозаписи, на которой азербайджанские силы хладнокровно убивают безоружных армянских солдат, поинтересовавшись, знаком ли он с ними.

В ответ Рикер ответил, что он просмотрел несколько видео и, что его почтовый ящик заполнен ими.

В ответ на это Менендес поинтересовался, предпринимал ли Рикер усилия для проверки подлинности видео и сталкивался ли он с сообщениями о том, что азербайджанские солдаты изнасиловали и нанесли увечья армянской женщине-военнослужащей.

В ответ посол Рикер сказал, что он "видел много сообщений о зверствах", однако он заявил, что "не знаком" с сообщениями, касающимися информации о применении Азербайджаном незаконного оружия, в том числе кассетных бомб с белым фосфором.

Председатель Менендес подчеркнул, что Государственный департамент "похоже, смотрит в другую сторону из-за каких то интересов, которые у нас есть с Азербайджаном". "Мое разочарование в Государственном департаменте заключается в том, что они всегда говорят: "Ну, обе стороны должны воздерживаться". Но когда есть агрессор, мы должны назвать агрессора... это Азербайджан. Но мы смотрим в другую сторону и отказываемся от 907 поправки", - возмутился глава Комитета, добавив, что это, несмотря, на выявленные нарушения, при оказании военной помощи Азербайджану.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, в свою очередь, попыталась объяснить решение Госдепа освободить Азербайджан от 907-ой поправки к Акту о свободе. Донфрид заверила, что в этом решении, как и в последующих действиях Госдепа "не было ничего автоматического".

По ее словам, Государственный департамент "очень усердно работает над достижением цели, которую, как я думаю, мы разделяем, а именно устойчивого мира на Южном Кавказе: верим, что есть историческая возможность для прочного мира в регионе".

Что касается отказа от 907 поправки, помощник госсекретаря сказала, что Государственный департамент "приветствует обзор Счетной палаты по части процесса отказа от 907 поправки" и что были предприняты шаги

для выполнения ее рекомендаций.

В свою очередь Менендес, отметил, что все эти факты выглядят довольно автоматическими. "Разве можно сказать, что Азербайджан не извлекает выгоду из помощи, которую мы ему оказываем, и что это дает ему явное преимущество перед Арменией в том, что касается его военных обещаний? Невозможно. Вы не можете сидеть здесь с честным лицом и говорить это", - отметил он.

Донфрид заявила, что Госдеп рассматривает эти вопросы "с большой осторожностью". "Мы спросили всех, кто участвует в этих программах, как оценивают они влияние на переговоры между Арменией и Азербайджаном, есть ли оценка, что помощь США каким- то образом подрывает или препятствует усилиям по достижению мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, и заверить, что любая помощь, которую мы предоставляем, не может быть использована в наступательных целях против Армении", - отметила она.

По ее заверению, эта помощь отвечает интересам национальной безопасности США, поэтому американская сторона обеспечивает нелетальное оборудование для охраны границ, "которая дает значительные результаты, противодействуя транснациональным угрозам со стороны Ирана и прерывая маршруты контрабанды на Южный Кавказ, в Россию и Европу. Поэтому я верю, что это поддержит безопасность границ".

Обращаясь к конкретным действиям, которые администрация Байдена предприняла для прямой помощи живущим в Арцахе армянам, находящимся в опасности, председатель Менендес подчеркнул, что гуманитарные потребности людей в этом конфликте "полностью не удовлетворяются".

Посол Рикер признал "ужасные гуманитарные потери" войны 2020 года и что "Госдепартамент продолжает работать с соответствующими агентствами, чтобы оценить потребности в регионе и определить, как лучше всего может быть оказана гуманитарная помощь".

Он отметил, что доступ в Арцах "крайне ограничен" и "в настоящее время для сотрудников правительства США нет возможности получить доступ в этот район и провести оценку потребностей или программы мониторинга". Однако, по его словам, США предоставили финансирование для гуманитарных операций по разминированию, в том числе выделили 2 миллиона долларов.

Обращаясь к помощнику госсекретаря Донфриду и послу Рикеру, сенатор Менендес заявил, что "совершенно неприемлемо", что они не могут конкретно ответить, какую гуманитарную помощь США оказывают пострадавшим.