Четверг, 17 Ноября 2022 11:39

АрмИнфо. Бюро "Ай Дат" Франции высоко оценивает единогласно принятую во французском Сенате резолюцию, решительно осуждающую азербайджанскую агрессию.

В сообщении АРФД, поступившем АрмИнфо, напоминается, что против принятия резолюции проголосовала только проазербайджанская и близкая к клану Алиева депутат Натали Гуле, коррумпированность которой и так всем очевидна.

"Эта резолюция еще раз доказывает наличие французского политического консенсуса по вопросу безопасности и прав народа Армении и Арцаха, особенно на законодательном уровне. И ждем принятия аналогичной резолюции в Национальной ассамблее Франции в ближайшие дни", - подчеркнули в Бюро "Ай Дат".

Дашнакцаканы выразили убеждение, что эта резолюция станет большим давлением и обязательством для правительства Франции принять санкции против азербайджанского агрессора вместе со своими европейскими партнерами.

"В этом вопросе армянская община Франции, Армянский национальный комитет и французские депутаты останутся в одиночестве, если власти Армении и армянская дипломатия не будут действовать в том же направлении.

В резолюции есть еще один очень важный пункт. В то время, когда различные политические силы пытаются задушить дискуссии о правах народа Арцаха и считают вопрос закрытым, примечательно, что Сенат Франции подтверждает свое требование 2020 года к правительству Франции, вновь призывая признать Республику Арцах. Сенат также требует создания французского гуманитарного центра в Арцахе", - заметили в Бюро "Ай Дат". В заключение отмечается, что "Ай Дат" поддерживает это предложение и подтверждает свою безоговорочную готовность сотрудничать с французским политическим классом на благо безопасности, независимости и освобождения народов Армении и Арцаха.

Сенат Франции 295 голосами "за" и 1 "против" 15 ноября утвердил резолюцию о введении санкций в отношении Азербайджана, требовании о

немедленном выводе азербайджанских войск с суверенной территории Армении и соблюдении режима прекращения огня согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Помимо этого, резолюция предполагает поддержку инициатив по достижению устойчивого мира между двумя странами.

В Азербайджане эта резолюция вызвала истерику. Посол Франции был вызван в МИД Азербайджана.