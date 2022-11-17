Четверг, 17 Ноября 2022 11:01

АрмИнфо.Провокации Азербайджана принимают различные формы на нескольких направлениях Арцаха. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

<Если на прошлой неделе они в основном проявлялись в направлении Аскеранского района, то вчера они были зафиксированы в Амарасской долине. Азербайджанцы беспорядочно стреляли по мирным жителям, работавшим в садах. Параллельно с этим Азербайджан уже несколько дней распространяет дезинформацию о нарушениях режима прекращения огня, указывая при этом на районы Арцаха, где совершались провокации>, - написал депутат.

Он отметил, что Азербайджан не проявляет особой пассивности и в отношении Армении. Его активность проявляется как в фортификационных

работах на оккупированных территориях, так и в нарушениях режима прекращения огня.

<Этими шагами Азербайджан постепенно повышает уровень напряженности и пока неясно, к каким окончательным последствиям это приведет. Но что делает правительство Армении в создавшейся ситуации? Да ничего, кроме пустых разговоров, обещаний, бессмысленной траты времени и ничего не дающих планирований>, - отметил Абрамян.