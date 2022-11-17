Четверг, 17 Ноября 2022 10:46

АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Овджи.

Выразив признательность за уделённое для встречи время и за возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в нефтегазовой сфере, гость передал сердечные приветствия от Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, пожелавшего главе Туркменистана мира, счастья и благоденствия.

При этом была подтверждена приверженность Ирана историческим и культурным корням в отношениях с Туркменистаном, чья миротворческая политика, основанная на статусе постоянного нейтралитета, является действенным фактором укрепления взаимовыгодного регионального и международного сотрудничества, отвечающего целям общего благополучия.

Поблагодарив за тёплые слова, Президент страны адресовал ответные наилучшие пожелания высшему руководству дружественной страны.

Как подчеркнул глава государства, в этом году мы отмечаем знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. В данной связи, с удовлетворением была отмечена продуктивность многолетнего сотрудничества, выстраиваемого на прочном фундаменте взаимоуважения, обоюдного доверия, духовного родства двух народов и исконных традициях добрососедства.

В рамках встречи, прошедшей в деловом, конструктивном ключе, Президент Сердар Бердымухамедов и его гость обсудили ключевые аспекты туркмено-иранского взаимодействия в стратегической для национальных экономик обеих стран топливно-энергетической сфере, развитию которой и Туркменистан, и Исламская Республика Иран уделяют первостепенное внимание.

Как отмечалось, располагая колоссальным ресурсным и экономическим потенциалом, подкреплённым немаловажным географическим фактором, два соседних государства намерены и впредь наращивать традиционное сотрудничество на принципах равноправия и взаимной выгоды.

Высоко оценив проводимую главой Туркменистана энергетическую политику и последовательно осуществляемые в её рамках крупномасштабные проекты, призванные поставить богатейший ресурсный потенциал страны на службу мировому сообществу, министр нефти Ирана выразил глубокую заинтересованность и готовность соседней страны к углублению продуктивных торгово-экономических связей, а также взаимодействия в транспортной, коммуникационной, строительной и сельскохозяйственных областях, способствующих устойчивому экономическому развитию всего региона.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Овджи выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии традиционного двустороннего сотрудничества, получившего в последние годы новую динамику и наполнение.