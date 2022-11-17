Четверг, 17 Ноября 2022 10:38

АрмИнфо.Парламентская делегация Армении, возглавляемая спикером Национального Собрания РА Аленом Симоняном, находится с официальным визитом в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Согласно источнику, визит совершается по приглашению спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили. Визит начался с торжественного мероприятия, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией, организованного посольством Армении в Грузии.

<Рад, что сегодня в рамках официального визита в братскую Грузию присутствую на столь памятном мероприятии. Я также рад, что в мероприятии принимает участие мой хороший друг и коллега Шалва Папуашвили. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией, но совместный армяно- грузинский путь, исторические связи и традиции имеют тысячелетнюю историю>, - заявил спикер армянского парламента.

Ален Симонян отметил, что за тридцать лет межгосударственных отношений были достигнуты большие успехи, но след, оставленный богатыми культурными связями двух народов, огромен и неизмерим.

На праздничном мероприятии также выступил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Поздравив с 30-летием армяно-грузинских дипломатических отношений, он отметил, что каждая минута и секунда этих 30 лет сближала связи двух народов, укрепляла дипломатические отношения.

Посол РА в Грузии Ашот Смбатян отметил тесные связи между двумя народами и динамично развивающиеся межгосударственные отношения.

На мероприятии выступил детский хор Тавушской епархии.