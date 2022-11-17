Arminfo.info




 Четверг, 17 Ноября 2022 10:21
Марианна Мкртчян

Журналисту Илье Доронову угрожают расправой из-за интервью с Рубеном Варданяном

Журналисту Илье Доронову угрожают расправой из-за интервью с Рубеном Варданяном

АрмИнфо. Телеканал РБК не опубликовал анонсированное Ильей Дороновым эксклюзивное интервью с Госминистром Арцаха Рубеном Варданяном.

"Илья специально ради этого интервью посетил Армению, разговор был снят и анонсирован им, но РБК отказывается публиковать его.

Причина отказа - угрозы физической расправы, которые Илья и члены его семьи получили после анонса интервью в соцсетях от азербайджанских пользователей", - говорится в сообщении неофициальной страницы Рубена Варданяна в ТГ.

Ранее, Доронов выложил фото с Рубеном Варданяном из Арцаха, подписав: "Скоро большое интервью с новым Госминистром Арцаха Рубеном Варданяном".

Заметим, что это не первый случай, когда азербайджанская сторона терроризирует журналистов, которые делают интервью с чиновниками из Арцаха. Летом, под давлением Азербайджана было удалено интервью на РИА Новости с тогдашним госминистром Арцаха Артаком Бегларяном. Была истерика после интервью главы МИД Арцаха Владимиру Соловьеву.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Армянский военнослужащий ранен в результате выстрела противникаАрмянский военнослужащий ранен в результате выстрела противника
Мы готовы выслушать ваше мнение: Пашинян принял бизнесменов из УкраиныМы готовы выслушать ваше мнение: Пашинян принял бизнесменов из Украины
Алиев не хочет разговаривать с ВарданяномАлиев не хочет разговаривать с Варданяном
В Госдепе затруднились назвать сроки следующей встречи между Ереваном и Баку при посредничестве ВашингтонаВ Госдепе затруднились назвать сроки следующей встречи между Ереваном и Баку при посредничестве Вашингтона
Кярам Слоян и Андраник Зограбян посмертно удостоены звания Кярам Слоян и Андраник Зограбян посмертно удостоены звания "Герой Арцах "
Военнослужащие, раненые в результате сентябрьской агрессии Азербайджана, получат материальное содействиеВоеннослужащие, раненые в результате сентябрьской агрессии Азербайджана, получат материальное содействие
Мое прямое, конкретное поручение не было выполнено: чиновники уволены в связи со взрывом в <Сурмалу>Мое прямое, конкретное поручение не было выполнено: чиновники уволены в связи со взрывом в <Сурмалу>
Армения до 2024 года приостанавливает выдачу биометрических паспортовАрмения до 2024 года приостанавливает выдачу биометрических паспортов
Папикян и Ласика обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфереПапикян и Ласика обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере
Франция поддерживает реформы, инициированные КС, и готова поддержать этот процесс - посолФранция поддерживает реформы, инициированные КС, и готова поддержать этот процесс - посол
Депутат от партии власти: никакой документ с Азербайджаном не будет подписан, если будут нарушены <красные линии>Депутат от партии власти: никакой документ с Азербайджаном не будет подписан, если будут нарушены <красные линии>
Уголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутатУголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутат
НДП выступает против приезда Путина в АрмениюНДП выступает против приезда Путина в Армению
Оппозиционер: власти Армении действуют по принципу <Окна Овертона>Оппозиционер: власти Армении действуют по принципу <Окна Овертона>
Филип Рикер заверяет: Он не знаком с сообщениями о применении кассетных бомб и фосфорных боеприпасов Азербайджаном в войне в АрцахеФилип Рикер заверяет: Он не знаком с сообщениями о применении кассетных бомб и фосфорных боеприпасов Азербайджаном в войне в Арцахе
Премьер-министр Армении представил экс- президенту Швейцарии ситуацию в регионеПремьер-министр Армении представил экс- президенту Швейцарии ситуацию в регионе
Бюро Бюро "Ай Дат" приветствует принятие Сенатом Франции резолюции, осуждающей азербайджанскую агрессию
Депутат: Азербайджан повышает уровень напряженности и пока неясно, к каким последствиям это приведетДепутат: Азербайджан повышает уровень напряженности и пока неясно, к каким последствиям это приведет
Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики ИранПрезидент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран
Спикер НС РА в Тбилиси принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию дипотношений между Арменией и ГрузиейСпикер НС РА в Тбилиси принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию дипотношений между Арменией и Грузией
Журналисту Илье Доронову угрожают расправой из-за интервью с Рубеном ВарданяномЖурналисту Илье Доронову угрожают расправой из-за интервью с Рубеном Варданяном
Сенатор США: У меня складывается впечатление, что Соединенные Штаты лежат в одной постели с АзербайджаномСенатор США: У меня складывается впечатление, что Соединенные Штаты лежат в одной постели с Азербайджаном
Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКОАриф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО
Более полусотни представителей армянской общины Украины получили государственные наградыБолее полусотни представителей армянской общины Украины получили государственные награды
Вице-спикер НС: финансирование ВПК Армении увеличилось более чем в 4 разаВице-спикер НС: финансирование ВПК Армении увеличилось более чем в 4 раза
Все работы, которые проводит Азербайджан в районе Джермука, осуждаемы - министрВсе работы, которые проводит Азербайджан в районе Джермука, осуждаемы - министр
Азербайджанский парламент предложил ввести санкции против ФранцииАзербайджанский парламент предложил ввести санкции против Франции
Блинкен призвал Алиева соблюдать прекращение огня и изучить меры доверия с Арменией, чтобы подготовить почву для мираБлинкен призвал Алиева соблюдать прекращение огня и изучить меры доверия с Арменией, чтобы подготовить почву для мира
Заработная плата армянских дипломатов, работающих за рубежом, приближена к стандартам ООН - премьерЗаработная плата армянских дипломатов, работающих за рубежом, приближена к стандартам ООН - премьер
Три общественные организации Армении включены в состав комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вестиТри общественные организации Армении включены в состав комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести
Ереван  будет поддерживать подписание рамочного соглашения между Баку и Степанакертом - ПашинянЕреван  будет поддерживать подписание рамочного соглашения между Баку и Степанакертом - Пашинян
<Одной любви музыка уступает, но и любовь - мелодия>: Владимир Федосеев об армянских музыкантах<Одной любви музыка уступает, но и любовь - мелодия>: Владимир Федосеев об армянских музыкантах
Армен Григорян провел отдельные встречи с Даниэлем Ласикой и Мишлин Калми-РейАрмен Григорян провел отдельные встречи с Даниэлем Ласикой и Мишлин Калми-Рей
"Если они замолчат, камни завопят!" - Валерии Буайе о действиях турецко- азербайджанского тандема против армян
В Ереване ждут реакции Баку на предложения по мирному договору - ПашинянВ Ереване ждут реакции Баку на предложения по мирному договору - Пашинян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Омбудсмен Арцаха: За прошедшие два года 18 арцахцев убито, еще 132 подверглись покушению на убийство со стороны АзербайджанаОмбудсмен Арцаха: За прошедшие два года 18 арцахцев убито, еще 132 подверглись покушению на убийство со стороны Азербайджана
Пашинян поговорил по телефону с ГарибашвилиПашинян поговорил по телефону с Гарибашвили
Экс-глава МИД Армении: Алиев теперь с радостью добавит в свой список Экс-глава МИД Армении: Алиев теперь с радостью добавит в свой список "полезных врагов" Иран, Францию и ЮНЕСКО
Пекинский технологический университет предлагает армянским студентам возможность  обучения на магистратуре и аспирантуреПекинский технологический университет предлагает армянским студентам возможность  обучения на магистратуре и аспирантуре
Энтони Блинкен призвал Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и АрмениейЭнтони Блинкен призвал Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией
В Ереване находится директор по стратегии, планам и политике Европейского командования СШАВ Ереване находится директор по стратегии, планам и политике Европейского командования США
Член палаты представителей Паппас возглавил двухпартийный призыв ограничить продажи F-16 в ТурциюЧлен палаты представителей Паппас возглавил двухпартийный призыв ограничить продажи F-16 в Турцию
В МИД Азербайджана нервно отреагировали на принятую Сенатом Франции резолюцию, предлагающую наложить санкции на АзербайджанВ МИД Азербайджана нервно отреагировали на принятую Сенатом Франции резолюцию, предлагающую наложить санкции на Азербайджан
В Минобороны назвали дезинформацией сообщение противника о нарушении ВС РА режима прекращения огняВ Минобороны назвали дезинформацией сообщение противника о нарушении ВС РА режима прекращения огня
Встреча сопредседателей Mежправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничествуВстреча сопредседателей Mежправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
МИД Арцаха и госминистр приветствовали принятую Сенатом Франции резолюцию, осуждающую агрессивную политику Азербайджана в отношении Армении и НКРМИД Арцаха и госминистр приветствовали принятую Сенатом Франции резолюцию, осуждающую агрессивную политику Азербайджана в отношении Армении и НКР
Google Pay и Google Wallet доступны для клиентов АмериабанкаGoogle Pay и Google Wallet доступны для клиентов Америабанка
Армен Григорян: Многоотраслевое сотрудничество между Арменией и ЕС может развиваться  и в оборонной сфереАрмен Григорян: Многоотраслевое сотрудничество между Арменией и ЕС может развиваться  и в оборонной сфере
Сенат Франции практически единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против АзербайджанаСенат Франции практически единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против Азербайджана
Пашинян рассказал посланникам ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства о процессах, происходящих в регионеПашинян рассказал посланникам ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства о процессах, происходящих в регионе
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Культурный фонд Creative Armenia объявляет о сборе средств для оказания помощи начинающим искусствоведам АрменииКультурный фонд Creative Armenia объявляет о сборе средств для оказания помощи начинающим искусствоведам Армении
Минобороны Армении сообщает об убийстве военнослужащего-срочника ВС РАМинобороны Армении сообщает об убийстве военнослужащего-срочника ВС РА
У Кипра новый посол в АрменииУ Кипра новый посол в Армении
Супруга президента Азербайджана больше не является послом доброй воли ЮНЕСКОСупруга президента Азербайджана больше не является послом доброй воли ЮНЕСКО
Пашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения АрменииПашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения Армении
Глава МИД Армении: Установлению стабильности и мира в регионе продолжают мешать максималистские подходы АзербайджанаГлава МИД Армении: Установлению стабильности и мира в регионе продолжают мешать максималистские подходы Азербайджана
Граждане иностранных государств, получившие в Армении второе гражданство, становятся военнообязанными - министрГраждане иностранных государств, получившие в Армении второе гражданство, становятся военнообязанными - министр
Читать больше



Эксперты
Авигдор Эскин: Без идеологии, национальной идеи армия и спецслужбы не могут действовать успешноАвигдор Эскин: Без идеологии, национальной идеи армия и спецслужбы не могут действовать успешно
Экс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессораЭкс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессора
Александр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном КавказеАлександр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном Кавказе
Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский экспертДе-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
В сфере безопасности не следует ожидать более углубленного сотрудничества между Арменией и Ираном – экспертВ сфере безопасности не следует ожидать более углубленного сотрудничества между Арменией и Ираном – эксперт
Читать больше
Комментируемые
Пашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения АрменииПашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения Армении
Необходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха - депутат ЕПНеобходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха - депутат ЕП
В Госдепе США объяснили свою немногословность по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в ВашингтонеВ Госдепе США объяснили свою немногословность по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
Дашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответДашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответ
Встреча в Вашингтоне это Встреча в Вашингтоне это "месседж Путину" - Козларич
Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский экспертДе-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
Итальянский политик: Арцах сам должен решить вопрос своего статусаИтальянский политик: Арцах сам должен решить вопрос своего статуса
Настало время открыть турецко-армянскую границу - ПайланНастало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РАПашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности АрменииРоссийский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
В Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и АзербайджаномВ Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
В капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - экспертВ капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - эксперт
Лукашенко признался, что предлагал Ильхаму Алиеву инвестировать в АрмениюЛукашенко признался, что предлагал Ильхаму Алиеву инвестировать в Армению
Ишхан Сагателян обратился к Католикосу Всех армян, интеллигенции, молодежи и правящей партии Ишхан Сагателян обратился к Католикосу Всех армян, интеллигенции, молодежи и правящей партии "Гражданский договор"
В посольстве Франции в Ереване состоялась презентация двуязычной книги Чаренца В посольстве Франции в Ереване состоялась презентация двуязычной книги Чаренца "Радуга" и..."