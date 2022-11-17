Четверг, 17 Ноября 2022 10:21

АрмИнфо. Телеканал РБК не опубликовал анонсированное Ильей Дороновым эксклюзивное интервью с Госминистром Арцаха Рубеном Варданяном.

"Илья специально ради этого интервью посетил Армению, разговор был снят и анонсирован им, но РБК отказывается публиковать его.

Причина отказа - угрозы физической расправы, которые Илья и члены его семьи получили после анонса интервью в соцсетях от азербайджанских пользователей", - говорится в сообщении неофициальной страницы Рубена Варданяна в ТГ.

Ранее, Доронов выложил фото с Рубеном Варданяном из Арцаха, подписав: "Скоро большое интервью с новым Госминистром Арцаха Рубеном Варданяном".

Заметим, что это не первый случай, когда азербайджанская сторона терроризирует журналистов, которые делают интервью с чиновниками из Арцаха. Летом, под давлением Азербайджана было удалено интервью на РИА Новости с тогдашним госминистром Арцаха Артаком Бегларяном. Была истерика после интервью главы МИД Арцаха Владимиру Соловьеву.