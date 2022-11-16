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 Среда, 16 Ноября 2022 20:52

Более полусотни представителей армянской общины Украины получили государственные награды

Более полусотни представителей армянской общины Украины получили государственные награды

АрмИнфо. Президент Украины Владимир Зеленский за время российско-украинского конфликта наградил более полусотни представителей армянской общины госнаградами.

Об этом, как сообщает AnalitikaUA.net, заявил украинский историк и политический обозреватель Максим Царенко, который будучи историком ведет подсчет всех награждений.

По словам Царенко, шестеро армян награждены посмертно. Издание отмечает, что тысячи армян воюют в рядах Вооруженных сил, Национальной гвардии, территориальной обороны и других подразделениях, а армянская община отправила нуждающимся несколько тысяч тонн гуманитарной помощи.

Как известно, ранее Председатель Верховной Рады поблагодарил Союз армян Украины за весомый вклад в обороноспособность страны.

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