Среда, 16 Ноября 2022 20:52

АрмИнфо. Президент Украины Владимир Зеленский за время российско-украинского конфликта наградил более полусотни представителей армянской общины госнаградами.

Об этом, как сообщает AnalitikaUA.net, заявил украинский историк и политический обозреватель Максим Царенко, который будучи историком ведет подсчет всех награждений.

По словам Царенко, шестеро армян награждены посмертно. Издание отмечает, что тысячи армян воюют в рядах Вооруженных сил, Национальной гвардии, территориальной обороны и других подразделениях, а армянская община отправила нуждающимся несколько тысяч тонн гуманитарной помощи.

Как известно, ранее Председатель Верховной Рады поблагодарил Союз армян Украины за весомый вклад в обороноспособность страны.