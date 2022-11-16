Среда, 16 Ноября 2022 20:38

АрмИнфо. Все работы, которые проводит Азербайджан в районе Джермука, осуждаемы. Об этом 16 ноября журналистам заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян, отвечая на вопрос о развернутом

Азербайджаном строительстве дороги в направлении Джермука.

<Я не знаком с этой информацией, возможно, они строят эту дорогу для

подвоза продовольствия или смены караула, но в любом случае, подобное

поведение Баку осуждаемо>, - отметил министр. Он вновь напомнил о требовании Еревана к Баку покинуть суверенную территорию Армении, после чего можно было бы осуществить зеркальный отвод войск. Это, по словам Саносяна, дало бы возможность профессиональным группам в мирных условиях начать работу над делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы.

Саносян заметил, что данное предложение уже давно находится в обращении, но особенно в последнее время вопрос актуализировался, проводятся многочисленные встречи, ведется работа на различных уровнях, в том числе, на высшем уровне. Эта активность, как считает министр, даст возможность решить все имеющиеся проблемы. Саносян заметил, что еще после первой арцахской войны и до сих пор ряд пастбищ, лугов и садов Тавушской области Армении оказались под контролем Азербайджана, и при проведении переговоров по делимитации данная проблема учитывается. На всех переговорах комиссии как в полевых, так и в офисных условиях эти проблемы обсуждаются.