Среда, 16 Ноября 2022 20:35

АрмИнфо.Милли меджлис Азербайджана вслед за внешнеполитическим ведомством этой страны грубо отреагировал на резолюцию Сената Франции, фактически поддержавшую право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в документе Мили меджлиса говорится о том, что резолюция Сената подрывает азербайджано-французские отношения, включая пункты двустороннего договора от 1993 года. <Одной из причин того, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не решался в течение 30 лет, была поддержка Францией Армении в попытках сохранить статус-кво>, - отмечено в заявлении.

<Сенат Франции утверждает о якобы осуждении Азербайджана на заседании Совбеза ООН за нападение на Армению. Хотя на самом деле на том заседании большинство членов СБ ООН призвали к делимитации армяно-азербайджанской границы. Это свидетельствует о том, что Сенат Франции использует СБ ООН для своих грязных намерений>, - говорится в принятом в парламенте АР документе.

Плохо справляясь со короткой геноцидальной историей своей страны, азербайджанские парламентарии решили нырнуть во глубь веков, напомнив французам об Алжире, в частности, как отмечается <о военных преступлениях, совершенных Францией, которые остаются черным пятном в истории человечества>.

Подбившись поведению старшего брата Эрдогана, азербайджанские парламентарии написали и об <опекаемых Францией армянских террористах в Армении>, которые <были признаны национальными героями и впоследствии совершали теракты на территории Азербайджана>.

Парламент АР обратился к правительству Азербайджана не допускать Францию к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, предложено заморозить французские активы и пересмотреть участие французский компаний в энергетическом секторе Азербайджана.

Предложено также поднять в Движении неприсоединения вопрос о преступлениях Франции, внести в повестку Объединения Тюркских Государств вопрос о тюркофобии Франции, а в Организации Исламского Сотрудничества - об исламофобии Франции.

Заявление было принято 95 голосами <за> при одном <против>.