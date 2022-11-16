Среда, 16 Ноября 2022 19:29

АрмИнфо. Заработная плата армянских дипломатов, работающих за рубежом, приближена к стандартам ООН. Об этом 16 ноября в ходе правительственного часа в парламенте Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, данный шаг правительства направлен на повышение эффективности дипломатической службы. Пашинян подчеркнул, что в планы кабмина входит усиление возможностей посольств Армении. Он указал на неприемлемость ситуации, когда арендная плата за здания армянских дипломатических представительств выплачивалась частными лицами. <Но если в начале 1990-х годов, когда и госбюджета не было, данные инициативы наших представителей в диаспоре были объяснимы, то ситуация в 2017-2018 годах не может не вызывать удивления>, - сказал глава правительства.